Regen konnte gute Stimmung nicht trüben.

Freitag-Nachmittag laufen noch die letzten Vorbereitungen vor dem Feuerwehrhaus. Die Brathendln sind am Grill, die Tische aufgestellt. Als die ersten Gäste einströmen, kommt auch der Regen. Abwechselnd läuft die Feuerwehrjugend über den Platz und trocknet alle Tische und Bänke, bis es leider wieder zu regnen beginnt. Das war aber nur am Beginn so - den restlichen Abend konnten die Gästen unbeschwert feiern.