Wiener Ehepaar stahl 420.000 Euro von einem Verstorbenen

Ein Pfleger einer psychiatrischen Klinik in Wien nutzte die Situation eines Patienten aus, luchste ihm Unterschriften für Überweisungsbelege und Vollmachten zur Kontonutzung ab und stahl nach seinem Tod dessen Kreditkarte. Damit überwies er seiner Frau 400.000 Euro und seinem Sohn 20.000 Euro. Die Überweisungen wurden über eine Bank in Purkersdorf durchgeführt. Seine Frau wurde als Mittäterin angeklagt.

Der Fall wurde am Landesgericht St. Pölten verhandelt. Dort zeigten sich beide Angeklagten voll geständig. Ihr Anwalt erklärte, dass sich das Ehepaar angeblich im Jahr 2021 in einer schwierigen finanziellen Situation befand. Die 60-jährige Angeklagte soll ihren Mann unter Druck gesetzt haben, an Geld zu kommen.

Bei der Verhandlung stellte sich heraus, dass der Patient des Angeklagten ein ehemaliger Liebhaber der 60-Jährigen war. Deswegen wussten die Angeklagten, dass er wohlhabend war. Vor dem Tod des Opfers lies ihn der Angeklagte leere Blätter und blanke Überweisungsbelege unterschreiben, was das Opfer angeblich ohne Nachfrage tat. Nachdem das Opfer in der Klinik verstorben war, stahl der Angeklagte seine Bankomatkarte von seinen hinterblieben persönlichen Sachen.

Ehepaar schmiedete Betrugsplan gemeinsam

Damit überwies er in einer Bank Austria Filiale in Purkersdorf die riesigen Summen an seine Frau und seinen Sohn. Die 60-Jährige gab zu, dass sie den Plan mit dem 52-Jährigen geschmiedet hatte. Sie räumte auch ein, dass sie ihren Mann erpresst hatte. So soll sie ihm damit gedroht haben, ihn zu verlassen und ihm die Wohnung und den eigenen Sohn zu entziehen. „Das war nicht nett von mir, aber ich habe es gemacht“, so die Angeklagte.

Mit dem Geld kauften die beiden Angeklagten eine Eigentumswohnung für ihren 19-jährigen Sohn und ein neues Auto. Als der Richter ihre finanzielle Notlage anzweifelte, behaupteten sie, die Eigentumswohnung für ihr Kind wäre dringend nötig gewesen und ohne den Betrug hätten sie sich diese nicht leisten können. Die beiden wurden schuldig gesprochen. Beide wurden zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt, der 52-Jährige muss 6.000 Euro Strafe zahlen und die 60-Jährige 1.200 Euro. Das gestohlene Geld wurde bereits inklusive Zinsen an die Erben des Opfers zurückgezahlt.

