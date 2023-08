Christine Gstöttners Gablitzer Reisebüro feiert 20-jähriges Bestehen

2003 hat Christine Gstöttner ihr Reisebüro „fish & trips“ gegründet. Die Tauchlehrerin wollte damals für ihre Tauchschule auch Reisen anbieten. Neben den schönsten Tauchresorts und Schiffen rund um den Globus gibt es jetzt aber auch unzählige Gruppen- und Sonderreisen. „Die Geschäftsidee war von Anfang an nur Reiseziele anzubieten, die mein Team und ich persönlich kennen und bereist hatten. Gerade beim Tauchen ist es wichtig, über die Destinationen, die Tauchplätze und Gegebenheiten selbst Bescheid zu wissen, da es oft anders ist als im Internet beschrieben“, weiß Gstöttner. So könne man sich auf sein eigenes Wissen und persönliche Erfahrungen verlassen und die Kunden dementsprechend beraten.

Der Name „fish & trips“ ist übrigens aufgrund einer massiven Flugverspätung an einem langen Abend am Flughafen Wien entstanden. Gerhard Wegner und Christine Gstöttner haben da die Idee für Namen und Logo geboren. „Zuerst als Scherz, dann als Skizze und zuletzt als Reinzeichnung entstand so einer der einprägsamsten Namen der Branche. Und das Logo hat sowieso Wiedererkennungswert und sorgt immer wieder für Schmunzeln“, so Gstöttner.

Vor 20 Jahren hat Gstöttner auch mit der ehrenamtlichen Arbeit für Sharkproject begonnen und widmet seither ihre Freizeit und viele Reisen den Haien. „Diese spannenden Tiere haben leider ein absolut falsches Image“, ist Gstöttner überzeugt und will mit dem Sharkprojekt Aufklärung betreiben. Beispielsweise mit Hai-Tauchsafaris in Begleitung von Sharkproject-Experten, derzeit wird beispielsweise so eine Tauchsafari auf die Bahamas angeboten, 200 Dollar gehen an das Sharkproject. „Die Reisen lehren vor allem eines: Respekt vor den Haien und der Natur.“

„Für mich hat jedes Land etwas zu bieten“

2016 ist außerdem die Idee zu Tauchkreuzfahrten umgesetzt worden. Die Touren führen zu den spektakulärsten Destinationen weltweit und werden ständig erweitert. So sind Termine für Tauchreisen nach Galapagos, Socorro, Cocos Island, Raja Ampat, Bahamas, Oman, Palau & Yap und den Malediven im Angebot. „Die Tauchkreuzfahrten stehen fish & trips Gästen exklusiv in Österreich zusätzlich zu den bewährten Sonderreisen zur Verfügung“, erklärt die Reisebüro-Chefin. Insgesamt sind - mit Gstöttner - sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reisebüro beschäftigt, davon vier Vollblut-Reiseprofis.

Ein Lieblingsreiseziel hat Gstöttner übrigens nicht. „Für mich hat jedes Land etwas zu bieten. Die ganze Welt ist meine Lieblingsdestination.“ Ein Traumziel gibt es für sie aber noch: Aldabra – ein Korallenatoll und Juwel der Seychellen. „Diese Insel ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und bietet nicht nur einen atemberaubende Unterwasserwelt, sondern auch an Land einiges, wie die weltweit größte Population an Riesenschildkröten“, sagt sie.

Im Rahmen des 20-Jahr-Jubiläums findet am Samstag, 2. September ein Sommerfest bei „fish & trips“ statt. Es wartet eine Tombola mit Reisepreisen, zusätzlich gibt es eigene Geburtstags-Reiseangebote und Rabatte.