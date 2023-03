Der Zauber der Vergänglichkeit

Er ist über die Jahrzehnte zu einer Institution geworden, der Gablitzer Flohmarkt. Immer am letzten Sonntag im Monat sorgt er dafür, dass so manch verloren geglaubter Schatz, der jahrelang in einem finsteren Keller versteckt gehalten wurde, abgestaubt und ins rechte Licht gerückt, für Funkeln in den Augen potentieller Käuferinnen und Käufer sorgt. Lange Jahre organisierte Gabi Wärter den Markt und hielt mit ihrer unnachahmlichen Art die Räder am Laufen. Vor drei Jahren übernahm Sebastian Lehner mit seinen „Altwaren Heroes“ die Geschäfte und bemüht sich seither um einen reibungslosen Ablauf. Und das sehr erfolgreich.

„Unser Ziel ist eine anhaltende Steigerung sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern. Das gelingt uns aktuell sehr gut, und wir hoffen, dass es so weitergeht“, sieht Lehner sich und sein Team auf einem guten Weg. Es wird etwa versucht, das Einzugsgebiet zu vergrößern und in Richtung Wien und Tulln auszuweiten. Darüber hinaus gibt es vor Ort Kooperationen zur Erzielung von Synergieeffekte. Dazu zählen etwa die Zusammenarbeit mit dem ebenfalls am Friedrich-Lintnerplatz gelegenen Sushi-Time, das am Sonntag früher öffnet, oder mit dem Gablitzer Altblecht.

Doch auch eine traurige gesellschaftliche Entwicklung sorgt für ein Mehr an privaten Ausstellern. So merkten einige Kaufinteressierte, dass vermehrt Menschen, etwa Mindestrentner, versuchen, ihre Haushaltskassa durch den Verkauf von nicht mehr unbedingt benötigten Dingen aufzubessern. „Dies scheint auch schon im Mittelstand angekommen zu sein“, teilte etwa eine anonym bleibende Besucherin ihre Beobachtungen.

