Gablitzer Neo-Amtsleiter: „Ich fühle mich sehr wohl hier im Team“

Große Umbrüche in den Führungsetagen von Unternehmen oder Behörden bergen immer auch große Gefahren in sich. Oft gehen bewährte Strukturen und langjährig aufgebautes Wissen verloren. Diesem Risiko wollten die Verantwortlichen in Gablitz großräumig ausweichen.

Einarbeitungsphase begann im April

Da das Datum des Pensionsantritts von Amtsleiter Hannes Fronz seit Langem feststand, wurde frühzeitig mit der Sichtung potenzieller Nachfolger begonnen. Das Rennen machte mit Florian Achleitner, seines Zeichens Jurist und begeisterter Sportler, ein trotz seines noch jungen Alters erfahrener Verwaltungsbeamter, der nach seinem Gerichtsjahr beim Magistrat in der Landeshauptstadt St. Pölten sowie als Amtsleiter-Stellvertreter und als Amtsleiter bei Gemeinden in der Steiermark tätig war.

Mit April begann die intensive Einarbeitungsphase und seit 1. Juli ist Achleitner auch offiziell für die Amtsgeschäfte in Gablitz verantwortlich. „Die Übergabe der Geschäfte war hervorragend geplant und umgesetzt. In der Einarbeitungszeit habe ich sehr von den gemeinsamen Stunden mit Hannes Fronz profitiert. Ich weiß zu schätzen, was er mir hinterlassen hat“, fühlt er sich sehr gut auf Zukünftiges vorbereitet.

Auch Bürgermeister Michael Cech ist mit den Vorgängen rund um die Amtsübergabe zufrieden: „Das Positivste ist, dass unsere Bevölkerung und auch ich keinen Qualitätsunterschied bemerken. Das heißt, die Übergabe läuft optimal.“

Keine Erwartungen im Vorfeld

Dabei hatte Florian Achleitner bewusst keine Erwartungen, um Enttäuschungen zu vermeiden. Für insgesamt zehn Mitarbeitende trägt er nun die Verantwortung, wobei er einen situativen Führungsstil, abgestimmt auf die verschiedenen Bedürfnisse und Geschehnisse, und einen freundschaftlichen Umgangston bevorzugt. Auch bisher wurde so im Gemeindeamt gearbeitet. Änderungen sind also nicht nötig.

Große Projekte sieht Achleitner einige in der näheren und ferneren Zukunft, die auf ihn und seine Mitstreiter warten. Einige davon waren zum Teil schon medial sehr präsent und sein großes Ziel ist es, diese für alle Beteiligten gut über die Bühne zu bringen, was durchaus herausfordernd sein wird.

Auch im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energie wird die Marktgemeinde, nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Vorgänge im Energiesektor, Akzente setzen. Zudem soll den Bürgerinnen und Bürgern das bestmögliche Service bei allen kleineren und größeren Anliegen geboten werden.

„Ein Amtsleiter ohne ein gutes Team ist nichts“

Wenig Interesse zeigt der Liebhaber guter Literatur, hier vor allem von Sachbüchern, sowie technisch ausgefeilter Uhren an einer eventuellen politischen Karriere: „Das wäre nicht erstrebenswert für mich, da lasse ich gerne anderen den Vortritt. Die Verwaltung ist neutral und bleibt neutral. Eine Verbindung zur Politik wäre kontraproduktiv.“

Und überhaupt fasziniert ihn die vielfältige Tätigkeit als Verwaltungsjurist, die alle Rechtsgebiete abdeckt und keine Fließbandarbeit zulässt, viel zu sehr, als dass er sie durch eine andere würde ersetzen wollen.

Die Gemeinde entwickelt sich weiter, und Florian Achleitner sieht seine eigene Person und sein Team, in dem sich jeder in den verschiedensten Bereichen zurechtfinden muss, als Teil in diesem ewigen Prozess. Ein Team, von dem er von Anfang an offen aufgenommen wurde, dem auch er offen entgegengetreten ist und von dem er selbst behauptet, dass er sich ein besseres nicht wünschen könnte, denn: „Ein Amtsleiter ohne ein gutes Team ist nichts.“

Die aktuellen Zeiten sind spannende, die Herausforderungen national und international – sei es die Inflation, sei es der Krieg in der Ukraine oder seien es die Vorgänge auf dem Energiemarkt – sind groß. Die Marktgemeinde Gablitz jedenfalls scheint mit dem neuen Amtsleiter Florian Achleitner gut aufgestellt, all jene Aufgaben, die in ihrem Einflussbereich liegen, lösen zu können.

