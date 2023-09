Buntes Familienfest der Feuerwehr in Wolfsgraben

Das Fest der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsgraben ging bei bestem Spätsommerwetter über die Bühne. Am Festgelände war Platz für über 700 Besucher. An beiden Tagen boten die Florianis ein abwechslungsreiches Programm. Eine Hüpfburg, ein Karussell und große Schaukeln gab es beim Kinderprogramm. Für das leibliche Wohl war am Samstag und Sonntag gesorgt.

Einer der lukullischen Höhepunkte war das schmackhafte Gulasch am Sonntag. Sportlich wurde es beim Bogenschießen. Im Feuerwehrfahrzeug ging es für die kleinsten Besucher auf große Fahrt durch die Gemeinde Wolfsgraben. Die Floriani rund um Kommandant Florian Krebs, Stellvertreter Bernhard Lautner und dem Leiter des Verwaltungsdienstes Christoph Dirnbacher zogen zufrieden eine überaus positive Bilanz.

Auf der Wiese vor dem Feuerwehrhaus Wolfsgraben genossen Groß und Klein die tolle Stimmung beim diesjährigen Familienfest. Foto: Huebmer

Viele Kinder nutzen die Gelegenheit im Feuerwehrfahrzeug mitzufahren. Foto: Huebmer

Emily und Johann Embacher von der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsgraben halfen beim Fest mit. Foto: Huebmer

Leiter des Verwaltungsdienstes Christoph Dirnbacher, Kommandant Florian Krebs, Vizebürgermeister Christian Lautner sowie Christian Rothbauer mit Laura und Charlotte. Foto: Huebmer