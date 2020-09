Vor fünf Jahren ist Ehsan Husseini von Afghanistan nach Purkersdorf gekommen. 25 Tage hat seine „Reise“ gedauert. Von Afghanistan ist er nach Pakistan geflohen, danach in den Iran und in die Türkei und über Griechenland die Balkan-Route bis nach Österreich. Ziel war eigentlich Schweden, allerdings wurde der damals 15-Jährige beraubt und ist in Kärnten gestrandet. Dann kam er nach Traiskirchen. „Das Lager war komplett überfüllt“, erinnert sich Ehsan Husseini. Von dort ging es dann nach Mödling und schließlich in eine Unterkunft nach Gablitz. In dieser Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hat er ein Jahr gelebt. Seit drei Jahren wohnt er mittlerweile bei Elise Madl in Purkersdorf.

„Der Kontakt hat sich über eine Facebook-Gruppe ergeben, es wurde jemand gesucht, der kreativ tätig ist, weil Ehsan gerne gezeichnet hat, und da habe ich mich gemeldet“, berichtet Madl. Jeden Tag ist der Jugendliche zu ihr und ihrem Lebensgefährten Anselm Reiter gekommen. „Und irgendwann ist er bei uns eingezogen“, erzählt Madl. Aufgrund der großzügigen Wohnsituation mit einem freien Zimmer sei das auch möglich gewesen. „Normalerweise ist es nicht üblich, dass Flüchtlinge bei ihren Paten einziehen. Aber ich glaube, Ehsan fühlt sich sehr wohl“, meint sie. Madl zeigte sich auch tief beeindruckt davon, wie aufgeschlossen er war. „Ehsan hat sich alles angeschaut, bevor er sich eine Meinung gebildet hat. Es gab keine Schwierigkeiten mit dem, was wir Werte nennen.“

In der Wohngemeinschaft wird Deutsch gesprochen. „Das war am Anfang schon schwierig zu lernen“, erzählt der heute 20-Jährige. Er hat mittlerweise den Pflichtschulabschluss nachgeholt und vor Kurzem eine Lehre bei einem Purkersdorfer Installateurbetrieb begonnen. Auch den Führerschein will er demnächst machen.

Meinungsverschiedenheiten gibt es kaum: „Wenn, dann ging es um banale Dinge, wie Hausaufgaben machen – also wie in jeder anderen Familie auch“, berichtet Madl.