Purkersdorfer Naturfreunde sammelten Müll

Kein Aprilscherz war es am 1. April, als die Stadtgemeinde Purkersdorf zur gemeinsamen Flurreinigung aufrief. Auch zwölf Naturfreunde folgten der Einladung und sammelten herumliegenden Müll. Hotspots waren laut Gerhard Heschl von den Naturfreunden beim Blätterdach, der Aussichtswarte, in der Anton-Wenzel-Prager-Gasse und im Bereich der Tankstelle in Unterpurkersdorf.

Als erfreulich beschrieb er, dass entlang der Strecke im Wald weniger Müll entsorgt wurde als in den Vorjahren. „Das Umweltbewusstsein wurde stärker“, folgerte er und betont: „Die Wanderer können sich wieder auf saubere Wanderwege freuen.“

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.