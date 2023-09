Stinkefinger als Auslöser für Badeverbot im Purkersdorfer Bad

Bei Temperaturen über 30 Grad sucht man gerne die Abkühlung im Wasser. Viele Purkersdorferinnen und Purkersdorfer zieht es natürlich ins Wienerwaldbad. Dort würde Regina L. (Name der Redaktion bekannt) auch gerne baden — doch das geht nicht. Die Purkersdorferin hat nämlich seit über einem Jahr Badeverbot — und das auf Lebenszeit, wie sie angibt. „Und das wegen eines Vorfalls, der nicht einmal im Bad passiert ist“, zeigt sich die 40-Jährige enttäuscht und verärgert.

Im Mai 2022 war sie mit einer Gruppe von Freunden im Wienerwaldbad. „Wir haben Musik gehört und auch ein paar Bier konsumiert. Los war nichts“, erzählt die Purkersdorferin. Bäderchef Werner Prochaska sei dann auf die Freunde zugekommen und hätte sie „ziemlich beschimpft und uns außerdem beschuldigt, dass wir keine Eintrittskarten hätten — dabei hatten einige von uns sogar Saisonkarten“, berichtet L.. „Wir haben uns dann weggelegt und auch die Musik abgedreht.“

Zu Badeschluss habe die Gruppe dann das Bad verlassen. „In der Fürstenberggasse bin ich Prochaska nochmal im Auto begegnet. Ich saß ebenfalls im Auto und habe ihm den Mittelfinger gezeigt. Daraufhin hat er ein Badeverbot über mich verhängt“, sagt L., die diese Vorgehensweise nicht nachvollziehen kann. „Der Vorfall ist außerhalb des Bades passiert. Das hat mit dem Bad nix zu tun. Das ist nur passiert, weil ich dem Herrn Prochaska nicht zum Gesicht stehe“, ist die Purkersdorferin überzeugt, die traurig darüber ist, schon in der zweiten Saison nicht ins Bad in ihrer Heimatstadt zu dürfen.

„Ich habe mich heuer sogar bei Herrn Prochaska für den Vorfall entschuldigt. Aber er hat nur gemeint, solange er was zu sagen hat, darf ich nicht ins Bad.“

Neuer Versuch in der nächsten Badesaison

Anders schildert Werner Prochaska, Geschäftsführer der WIPUR (Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH), die Situation. „Frau L. hat kein lebenslanges Badeverbot im Wienerwaldbad, ich habe das definitiv nicht ausgesprochen“, sagt er. In der Badesaison 2022 sei L. mehrmals durch verschiedene Aktionen verhaltensauffällig geworden, worauf sie auch mehrmals von den Bademeistern zurechtgewiesen wurde. Es sei auch mehrmals jede Menge Alkohol im Spiel gewesen. „Diese Situationen inklusive dem absolut respektlosen Auftreten gegenüber den Bademeistern und dem völligen Unverständnis für die Zurechtweisungen durch das Badpersonal haben dann noch in der Situation gegipfelt, dass diese Person mir vom Wienerwaldbad in einem Auto kommend — ich war gerade mit einem Mitarbeiter in meinem Auto in der Gegenrichtung zum Bad unterwegs — in einer derart aggressiven, ja fast krankhaften Art und Weise durch die Windschutzscheibe den doppelten Mittelfinger gezeigt hat“, berichtet Prochaska.

Aufgrund der Vorgeschichten habe er dann veranlasst, dass diese Person das Bad nicht mehr betreten darf. „Wir haben es in einer Badesaison mit rund 40.000 Badegästen zu tun. Mit 99,9 Prozent der Badegäste gibt es kein Problem. Und 0,1 Prozent der Badegäste glauben halt, dass sie das Personal wie den letzten Dreck behandeln können. Und das lassen wir uns definitiv nicht gefallen. Und Sie können sicher sein, dass wir keinen Badegast ohne triftige Gründe des Bades verweisen!“, so Prochaska gegenüber der NÖN.

Der WIPUR-Geschäftsführer bestätigt auch, dass es ein Telefongespräch gegeben hat: „Frau L. hat mich irgendwann in der ersten Saisonhälfte 2023 angerufen, ob sie wieder ins Bad darf — das habe ich verneint. Ich gehe davon aus — sie wird ja auch älter — dass sich ihr Benehmen auch zum Positiven bessern wird.“ Wenn dem so ist, könne man in der nächsten Badesaison sicherlich einen Versuch wagen, dass sie das Wienerwaldbad wieder betreten darf.