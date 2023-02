Kinderarzt für Purkersdorf : Zwei Varianten liegen vor

Die Situation ist angespannt. Sucht man einen Kassen-Kinderarzt muss man nach Wien oder Tulln fahren. Im Bezirk ist der nächste in Böheimkirchen. Schon seit 1. Oktober 2016 ist die Kinderarzt-Kassenstelle in Purkersdorf unbesetzt. „Wir schreiben die Stelle seither monatlich aus, und zwar nicht nur für Purkersdorf, sondern für den ganzen Bezirk St. Pölten“, teilt Ärztekammer NÖ-Präsident Harald Schlögel mit.

„Vorteil dieser Lösung ist, dass Kinder nicht im Drei-Minuten-Takt abgefertigt werden, sondern ausreichend Zeit bekommen.“ Stadtrat Baum zur Variante mit dem St. Pöltner PVZ

Derzeit würden dort die Verträge mit der ÖGK, BVAEB und SVS angeboten werden. „Die Mindestordinationszeiten wurden auf zehn Stunden an zwei Tagen pro Woche reduziert. Bisher gab es keine Bewerber, sonst müssten wir die Stelle nicht noch immer ausschreiben“, so Schlögel. Für die aktuelle Ausschreibungsrunde muss bis 14. Februar eine Bewerbung eingereicht werden, das nächste Hearing findet am 7. März statt, ab 1. April könnte die Stelle nachbesetzt werden.

Kürzlich wurden in Purkersdorf zwei Varianten für eine mögliche Lösung von Stadtrat Josef Baum (Liste Baum und Grüne), SPÖ-Stadträtin Susanne Passet sowie ÖVP-Gemeinderätin Waltraud Frotz und Bürgermeister Stefan Steinbichler vorgestellt.

Die bevorzugte Lösung: Das Primärversorgungszentrum in St. Pölten könnte eine Kassen-Kinderarzt-Außenstelle in Purkersdorf errichten, seit Juni 2022 wäre man bereit dazu. Gleich drei Ärztinnen könnten sich vorstellen, in diesem Rahmen zu arbeiten. „Vorteil dieser Lösung ist, dass Kinder nicht im Drei-Minuten-Takt abgefertigt werden, sondern ausreichend Zeit bekommen. Was derzeit noch fehlt, ist die Zustimmung der Ärztekammer. Wir ersuchen schnellstens um eine Lösung, da die Zusagen von PVZ, Ärztinnen und Lokaleigentümern verständlicherweise zeitlich nicht unbegrenzt sind“, so Stadtrat Baum.

„Es wäre sinnvoll unser etabliertes Modell auch in Purkersdorf anzuwenden.“ Rafael Pichler, Medizinischer Leiter des PVZ St. Pölten

Unterstützung sagte auch Rafael Pichler, Medizinischer Leiter des Primärversorgungszentrum St. Pölten zu: „Wir versorgen seit 1. Oktober 2021 kassenärztlich den Zentralraum Niederösterreich. Dieses Modell gilt als Novum, weg von der Einzelleistung hin zur ganzheitlichen Versorgung. Es wäre sinnvoll unser etabliertes Modell auch in Purkersdorf anzuwenden.“

Seitens der Ärztekammer informiert Pressesprecherin Birgit Jung, dass bei einem Stellenplangespräch am 8. März dieser Vorschlag thematisiert und eine Sonderfinanzierung – die dafür nötig ist – besprochen werden könnten.

Der zweite – und weniger beliebte Vorschlag: Ein Kassenarzt aus St. Pölten könnte eine Zweitordination eröffnen. Eine Lokalität wäre vorhanden, außerdem würde es 70.000 Euro Anschubfinanzierung seitens der Ärztekammer geben. Schlussendlich finanziert wird die Kassenstelle von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Allerdings: Eine Bewerbung des Arztes gibt es (noch) nicht.

Von der ÖGK sagt Viktoria Frieser, dass intensiv an einer Lösung gearbeitet werde, „die eine kinderfachärztliche Versorgung in Purkersdorf in der ersten Jahreshälfte realistisch erscheinen lässt“.

Zum Wohle der Kinder

