Beim Verkauf eines VW Multivan an einen Purkersdorfer soll ein 42-Jähriger getrickst und den Kilometerstand manipuliert haben. Geständig zu schwerem Betrug ist der Wiener vor Gericht nicht.

„2012 wies das Auto bei einer Überprüfung 256.000 Kilometer auf, beim Verkauf drei Jahre später waren es nur 188.000 Kilometer“, sagt der Staatsanwalt im Prozess am Landesgericht.

„In dieser Welt ist es nicht leicht für Künstler!“

Wie das zustande kam, kann der Angeklagte nicht erklären. „Ich habe den Gebrauchtwagen gekauft, weil er mir gefallen hat. Wie viele Kilometer drauf waren, weiß ich nicht. Das war nicht wichtig. Es hat für mich nur zwei Kriterien gegeben: Schön und schwarz sollte das Auto sein. Ich habe kein Interesse an Zahlen, ich bin Künstler“, erklärt er im Prozess. Und seufzt: „In dieser Welt ist es nicht leicht für Künstler!“

Später hat der 42-Jährige in einer Werkstatt in Italien das Display austauschen lassen. „Weil es defekt war. Das war auch nicht von Bedeutung. Ich lebe in den Tag hinein.“

Wenig Freude hatte der Purkersdorfer mit dem Multivan. „Nachdem ich ihn gekauft hatte, gab’s eine Reparatur nach der anderen“, entrüstet er sich.

Schuld kann der Richter dem Angeklagten nicht nachweisen, er spricht den Wiener im Zweifel frei. Damit ist auch der Staatsanwalt einverstanden. Eines gibt er dem 42-Jährigen aber mit: „Zu sagen: ,Ich weiß von nichts‘, wird Sie nicht immer schützen. Irgendwann wird’s scheppern.“