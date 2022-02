Sozialbetrug? Pressbaumerin wurde vom Ex-Mann „angepatzt“

Widerrechtlich über ein Jahr Wohnzuschuss und Pflegegeld bezogen haben soll eine Frau in Pressbaum. Ins Rollen gebracht hatte den Fall der Ex-Mann, von dem die 49-Jährige seit 15 Jahren geschieden ist.

Bei der Verhandlung am Landesgericht St. Pölten wurde dieser via Zoom aus Polen einvernommen. Dabei erklärte er, keine Anzeige erstattet zu haben, sondern lediglich bei der Pensionsversicherung etwas nachgefragt zu haben, woraufhin die Ermittlungen eingeleitet wurden.

Es stand nämlich der Verdacht im Raum, dass die Frau, die im Rollstuhl in den Gerichtssaal gebracht wurde, in Polen lebe und trotzdem Geld aus Österreich erhalte. Zudem soll sie für sich in Polen ein Haus errichtet haben.

Die Schwester der Angeklagten, die ebenso von Polen aus einvernommen wurde, konnte die Vorwürfe, dass die Frau längere Zeit in Polen gewesen sein soll, nicht bestätigten. „Nur für Besuche kam sie“, gab die Schwester an. Außerdem erklärte sie, dass besagtes Haus von ihr und ihrem Sohn gebaut worden sei.

Auch wenn es durch die umfangreichen Ermittlungen der Exekutive durch Befragungen, Facebook-Einträge und Durchsuchungen vorerst den Anschein hatte, dass es sich um Sozialbetrug handelte, spricht der Richter die 49-Jährige schließlich frei.

Denn er hatte nicht den Eindruck, das die Angeklagte etwas vorspiele, „da hätte sie es schaffen müssen, alle auszutricksen.“ Sie sei von ihrem Ex-Mann „angepatzt“ worden. Der Mann, der mit der Angeklagten seit Längerem zusammen ist und sich um die 49-Jährige kümmert sowie dessen Vater waren ebenfalls wegen Beitrags zum Betrug und falscher Beweisaussage angeklagt. Auch diese Anschuldigungen wurden fallengelassen.

Der Staatsanwalt gab dazu keine Erklärung ab, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

