Gablitzer Feuerwehr richtete Abschnittsübung aus

Die Klassen der Volksschule Gablitz waren gefüllt mit Müttern und Vätern, die kurz nach Schulbeginn die Möglichkeit wahrnahmen, Wissenswertes über die Anforderungen an ihre Kinder im kommenden Bildungsjahr zu erfahren. Gerade als der Elternabend voll angelaufen war, brach ein Brand aus. Die meisten konnten die Schule ohne Probleme verlassen, zehn Personen gelang dies jedoch nicht.

So zumindest das glücklicherweise nicht zur Realität gewordene Szenario der jährlichen Übung des Feuerwehrabschnitts Purkersdorf am vergangenen Freitag, das in diesem Jahr von der Gablitzer Feuerwehr ausgerichtet wurde. Rund 100 Einsatzkräfte von neun verschiedenen Feuerwehren waren rasch vor Ort, um die zehn Vermissten im Gebäude zu suchen und den Brand zu löschen. „Mittels Atemschutz von innen und mit Hilfe des Hubsteigers von außen gelang es uns, alle Personen, die teilweise verletzt oder bewusstlos waren, zu retten und danach an die Rettungsdienste zu übergeben“, fasste Michael Pejic, Feuerwehrkommandant-Stellvertreter in Gablitz und Übungsleiter der Abschnittsübung, der erstmals eine Planung in dieser Größenordnung durchführte, die Ereignisse der Rettungsaktion zusammen.

„Es war eine auch für die Führungskräfte wichtige Übung, da im Ernstfall neben der umfangreichen Ausbildung auch einiges an Erfahrung erforderlich ist. Führen in dieser Dimension ist nicht alltäglich“, so Michael Pejic weiter.

Von Gablitzer Seite zeichneten Einsatzleiter und Kommandant Franz Endler und eben Michael Pejic für den reibungslosen Ablauf verantwortlich. Beide betonten die Wichtigkeit einer solchen regelmäßigen Vorbereitung auf mögliche Ernstfälle, um Fehler und damit verbundenes menschliches Leid vermeiden zu können. Auch freuten sie sich über die professionelle Zusammenarbeit der Einheiten der verschiedenen Einsatzteams und das Umsetzen des Geplanten. Nach zwei kräfteraubenden und fordernden Stunden wurde die Übung erfolgreich beendet und mittels Nachbesprechung nochmals analysiert.