80 Teilnehmer bei Klimademo in Pressbaum

80 Personen – darunter viele Kinder – nahmen an der Klimademo in Pressbaum teil. Organisiert hat diese Demo die „Fridays For Future“-Gruppe, die sich gerade in der Gründungsphase befindet. Auf der Hauptstraße marschiert sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der kritischen Morgenverkehrszeit. „Denn zu dieser Zeit wälzt sich jeden Morgen zu Schulzeiten eine zähe Autokolonne durch die Ortschaft“, weiß Anita Scharl, eine der Organisatorinnen. Protestiert wurde nämlich neben der Einhaltung der Klimaziele unter anderem auch für den Ausbau des Radverkehrs und des öffentlichen Verkehrs in Pressbaum. „Ich war überrascht, wie motiviert die Kinder waren sich aktiv zu beteiligen, als sie hörten, dass in Pressbaum in der Früh eine Klimademo stattfindet. Sie begannen zuhause Plakate zu malen“, zeigte sich eine Teilnehmerin begeistert.

Die Pressbaumer Klimabewegung fordert außerdem, ein Klimaschutzgesetz, das die Leute zum Energie- und C02- Sparen lenkt. Außerdem verlangen sie Tempo 100 auf Autobahnen und Tempo 80 auf Landesstraßen sowie einen sukzessiven Umstieg auf den öffentlichen Verkehr. Themen sind auch der Ausbau der erneuerbaren Energie sowie weniger Fleischkonsum. „Auch der Einsatz von Wasserspararmaturen sowie Gebäudesanierungen und Energiesparen im Haushalt helfen“, sagt Scharl.

