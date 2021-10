Gina Wörgötter folgt nach im Gablitzer Gemeinderat

Die Entscheidung ist gefallen: Gina Wörgötter wird für die Grüne Liste Gablitz als neue Gemeinderätin angelobt. Sie übernimmt das Mandat von Fritzi Weiss, die nach 30 Jahren entschieden hat, sich aus der Politik zurückzuziehen.

Wörgötter ist gebürtige Salzburgerin. Seit 14 Jahren lebt sie aber schon in der Region Wienerwald und vor sieben Jahren hat sie in Gablitz eine neue Heimat gefunden. „Ich fühle mich hier zuhause“, erzählt die Neo-Gemeinderätin. Den Schritt aktiv in die Politik zu gehen, hat sich die 46-jährige Mutter gut überlegt, schwer ist ihr die Entscheidung aber nicht gefallen. „Ich bin ein politischer Mensch, das hat mich schon immer interessiert und ich möchte etwas für die Menschen und für die Umwelt tun“, sagt Wörgötter.

„Unterstützung pflegender Angehöriger ist mir wichtig“ Gina Wörgötter Neo-Gemeinderätin

Sie möchte sich besonders bei den Themen Verkehr, Gemeinschaftlichkeit und Gesundheit einbringen. Als diplomierte Krankenschwester will sie sich zum Beispiel das Angebot für die Altenpflege genauer ansehen. „Auch die Unterstützung pflegender Angehöriger ist mir wichtig“, so Wörgötter. Andererseits gebe es auch bei der Jugendarbeit nochAufholbedarf.

Beim Thema Verkehr will die Gablitzerin, dass „der Ort für die Menschen da ist und nicht für die Autos“. „Ich wünsche mir mehr Lebensqualität für unseren Wienerwald“, so die 46-Jährige, die auch Mitgründerin von „Food Coop Wienerwald“ ist. Die Initiative hat nachhaltige Lebensmittel zum Ziel – und zwar zu leistbaren Preisen. Deshalb gibt „Food Coop Wienerwald“ Sammelbestellungen direkt bei ausgewählten Herstellern auf. Diese liefern das Essen, wenn möglich, im Großgebinde und daher auch gleich verpackungsreduziert. „Um die Umwelt zu schützen, braucht es aktives Bemühen“, ist Wörgötter überzeugt.