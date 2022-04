Unfall in Pressbaum: "Hilfsbereitschaft war groß"

Werbung TLI Anzeige Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

Rasch wurde Erste Hilfe geleistet und die Rettungskette in Ganz gesetzt. Auch Pressbaums Feuerwehr-Kurat Wolfgang Aumann war zufällig in der Nähe: „Ich hörte einen lauten Knall und sah die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge auf der Fahrbahn Richtung Wien stehen." Er betont die große Hilfsbereitschaft nach dem Unfall: "Sofort blieben nachfolgende Fahrzeuge stehen, um zu schauen, was passiert ist. Die spontane Hilfsbereitschaft war groß: von einer Firma wurden ein Liegestuhl und ein Sessel für die Verletzten geholt, jemand brachte von einer Wohnung einen Verbandkasten, eine Autofahrerin stellte ein Pannendreieck auf, den Verletzten, die bei vollem Bewusstsein waren, wurde Wasser gebracht."

Zufällig kam auch eine Sanitäterin vorbei, die sich um den Mopedautolenker kümmerte, wenig später trafen die Einsatzkräfte ein.

Nach der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten entfernte die Feuerwehr die Unfallfahrzeuge und kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn.

