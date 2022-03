Martina Reuters Styling-Tipps: Von Greige bis Metallic

NÖN-Style-Expertin Martina Reuter verrät wöchentlich ihre Styling-Tipps. Diese Woche dreht sich alles um die Farbkombination „Greige“.

Alles, was zu eng oder zu kurz ist, ist out

„Greige“ ist eine Kombination aus Grau und Beige – perfekt zum Kombinieren mit allen Knallfarben. Damit man sich aber nicht komplett neu einkleiden muss, sucht man sich am besten Kleidungsstücke in den Farben Rot, Lila, Blau, Orange heraus – Farben die Power haben, und stylt sie mit Pastelltönen. Dann sieht der Look immer gut aus.

„Greige“ ist aber auch für Männer super geeignet, denn Anzüge, Hemden oder auch Krawatten sehen in den Frühlingstönen immer frisch aus. Ein wichtiges und großes Thema für den bevorstehenden Frühling sind Metallic-Looks – als Jacke genauso wie als Shirt, Hose oder auch Accessoires. Metallictöne in Gold, Silber, Bronze oder Rosé machen jung und frisch und sind wahre Jungmacher – wie ein Filter.

Wer modemutig ist, trägt veganes Leder und am besten in der Trendfarbe Lila. Endlich etwas Neues und keine Sorge - Lila passt in jedem Alter, denn es wirkt immer edel und elegant.

Auch wenn die Temperaturen steigen – alles, was zu eng oder zu kurz ist, ist out. Lieber weitere Schnitte und fließende Materialien tragen, dann spürt man auch noch viel besser die ersten warmen Sonnenstrahlen im Wind.

