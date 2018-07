Die Belgier waren in Purkersdorf .

Drei Tage lang war die Belgische Kapelle „de Toekomst“ aus St. Niklaas (Belgien) in Purkersdorf zu Gast. nach einem besuch und einem kleinen musikalischen Stelldichein in Schönbrunn, beehrten die Musiker gemeinsam mit einigen Musikern der Purkersdorfer Stadtkapelle den Hauptplatz und bliesen zum fröhlichen Frühschoppen.

„Das Wetter verstehe ich nicht bei euch. In Schönbrunn sind wir vor Hitze bei über 30 Grad fast umgekommen und heute ist es so kalt und regnet“, war der Belgier Marc Moorthamer sichtlich vom raschen Wetterumschwung überrascht. Doch ein echter Musiker kennt keinen Schmerz. Und dem Beinamen „Harmoniemusik“ machten die Belgier alle Ehre. Ein klanglich schön aufeinander abgestimmtes Ensemble widmete sich am Purkersdorfer Hauptplatz einigen Blasmusik-Klassikern. Mit dabei auch die Purkersdorfer Stadtkapelle, mit unter anderen Susanne Bollauf und Karin Erben.

Nach dem recht feuchten Konzert auf dem Purkersdorfer Hauptplatz ging es für die Musiker noch zur Stärkung ins Bachstüberl.