Gegen den 56-jährigen rumänischen Staatsbürger hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Mittwoch ein EU-Haftbefehl bestanden. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Dem Mann werden aufgrund der Spurenauswertung fünf Firmeneinbrüche zur Last gelegt. Er soll demnach Mitte April in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) und bereits Anfang Februar einmal in Felixdorf sowie dreimal in Katzelsdorf (jeweils Bezirk Wiener Neustadt) zugeschlagen haben. Der 56-Jährige erbeutete laut Polizei lediglich 550 Euro Bargeld, richtete jedoch Sachschaden von 26.000 Euro an.

In Groß Gerungs und in Felixdorf soll der Beschuldigte zudem die jeweiligen Firmeninhaber attackiert haben, die ihn auf frischer Tat ertappt hatten. Der 48 Jahre alte Geschäftsmann im Waldviertel wurde leicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an. Es geht der Polizei zufolge um weitere Einbrüche und eventuelle Komplizen des Rumänen.