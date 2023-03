Purkersdorf sucht einen Osterhasen

An drei Wochenenden findet heuer der Ostermarkt im Purkersdorfer Schlosspark statt. Dafür wird ein Osterhase gesucht. Jeweils an den Sonntagen sollen bunte Eier an die Kinder verteilt werden. Dafür gibt es 20 Euro pro Stunde. Bei Interesse kann man sich an 02231/63601 oder an gemeinde@purkersdorf.at wenden. Termine für den Ostermarkt sind Freitag, 17. März bis Sonntag, 19. März sowie Freitag, 24. März bis Sonntag, 26. März und Freitag, 31. März bis Sonntag, 2. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Geboten werden Kunsthandwerk und Kulinarik von regionalen Produzenten.

