Purkersdorfer Jugendverein Respect wird mobil

Zu einer Vorstandssitzung trafen sich die Mitglieder-Gemeinden von „Wir 5 im Wienerwald“. Wichtiges Thema war der Jugendverein Respect. Ein mögliches neues Projekt ist die Etablierung einer mobilen Jugendarbeit in der Kleinregion. In Kooperation mit dem Purkersdorfer Verein Respect Jugendarbeit, könnte eine Vor-Ort Betreuung in den einzelnen Gemeinden der Kleinregion ermöglicht werden.

Als mobiles Jugendzentrum ist ein Bus angedacht, der in der warmen Jahreszeit durch die Region tourt und die Treffpunkte und Plätze der Jugendlichen besucht. Im Bus können kleine Veranstaltungen und Workshops stattfinden. Im Vorfeld wird eine Sozialraumanalyse erstellt, um die bevorzugten Plätze der Jugendlichen zu ermitteln. Purkersdorf fördert den Verein jährlich mit 40.000 Euro.

Das Projekt „Demenzfreundliche Region“ läuft in der Kleinregion in Zusammenarbeit mit der Caritas, NÖ.Regional, Kloster St. Barbara und dem Fonds Gesundes Österreich bereits. Neben Vernetzungstreffen wird gerade an einem Tages-Betreuungsangebot für Menschen mit Demenz gearbeitet. Bei der Vorstandssitzung wurde vereinbart, dass sich die Kleinregionsgemeinden als „Demenzkompetente Gemeinde“ zertifizieren und eine Online-Schulung an der Donauuniversität durchlaufen werden.

Ein weiteres Projekt ist die Stärkung der Artenvielfalt und des Naturraumes. In enger Zusammenarbeit mit dem regionalen Imkerverein und dem Ausbildungszentrum werden in der Kleinregion Blühflächen in Herzform kultiviert und damit die Bienenpopulation gestärkt. Außerdem wurden fünf Ökoflächen, sogenannte Trittsteine, gestaltet, welche vom Biosphärenpark Wienerwald im Rahmen eines Wettbewerbes zum 15-jährigen Bestehen finanziell unterstützt werden.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.