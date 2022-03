In Pressbaum wurden 22 Paletten für die Ukraine gesammelt

Im Foyer wurden die Spenden sortiert von den Helfern sortiert und für den Transport gerichtet. Insgesamt füllten sie 22 Paletten mit Lebensmitteln und Getränken, Babynahrung, Hygienebedarf, Desinfektionsmitteln und Verbandsmaterial. Weiters wurden Decken, Schlafsäcke, Unterlagen und 50 Matratzen ausgehändigt.

Zehn Autoladungen mit Kleiderspenden

„Es wurden von Spendern auch extra neue Matratzen gekauft und vorbeigebracht“, ist Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner über die große Hilfsbereitschaft erfreut. Der konkrete Bedarf an Hilfsgütern ändert sich immer wieder.

Die Gemeinde ist mit anderen Initiativen vernetzt und so wurden zehn Autoladungen mit Kleiderspenden an ukrainische Flüchtlinge, die bereits in Österreich sind, weitergegeben.

Als Unterkünfte stellt die Gemeinde drei Wohnungen im ehemaligen Asfinag-Gebäude zur Verfügung. „Es haben sich auch schon Privatpersonen bei uns gemeldet, die die Möglichkeit haben, Personen unterzubringen“, berichtet Stadtamtsdirektorin Andrea Hajek.

Neben dem Covid-Krisenstab wurde auch ein Ukraine-Krisenstab ins Leben gerufen. „Wir können im Anlassfall auf rund 200 freiwillige Helfer zurückgreifen. Die Covid-Krise hat eine große Anzahl an Helfern etabliert“, so Schmidl-Haberleitner und ergänzt: „Wir stellen uns darauf ein, dass der Bedarf Flüchtlinge unterzubringen, relativ rasch nötig sein wird.“

Anfragen an gemeinde@pressbaum.gv.at oder bei Andrea Hajek unter 02233/52232/77.

