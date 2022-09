Unterstützung für Familien schwerkranker Kinder

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit über 20 Jahren unterstützt er das Kinderhospiz Sterntalerhof mit Standort in Loipersdorf-Kitzladen, seit zehn Jahren gehört er ehrenamtlich dem Vorstand an: Der Pressbaumer Architekt Hans Konvicka trommelt heuer erneut zahlreiche namhafte befreundete Künstler zusammen, die alle auf ihre Gage verzichten, um einen erfolgreichen Charity-Abend auf die Beine zu stellen.

Schon in den vergangenen Jahren ist es ihm gelungen, eine jährlich hochkarätig besetzte Benefizveranstaltung mit großem Erfolg durchzuführen. „Bei der Gestaltung des Programmes versuche ich immer ein vielfältiges Angebot an Darbietungen verschiedenster Kunstgattungen von hoher Qualität zusammenzustellen“, berichtet Konvicka dazu. Die einzelnen Acts haben in der Regel eine Dauer von etwa 20 Minuten.

Viel lokale Beteiligung

Neben dem Tullnerbacher Tenor Wolfgang Gratschmaier, der als Moderator durch das Programm führt, ist seit der ersten Stunde auch wieder der Purkersdorfer Gerold Rudle dabei, der Kabarettistisches zum Besten gibt.

Eingeleitet wird die Vorstellung von Kirill Kourlaev, bis vor Kurzem erster Solotänzer der Wiener Staatsoper, der die Vorstellung mit einem Kinderballett eröffnet. Schauspielerin Barbara Wussow wird aus Briefen von Erich Kästner, Friedrich Nietzsche und Eugen Roth zum Thema „Farben der Liebe“ lesen.

Die jungen Musicaldarstellerinnen Agneta Hanappi, Caroline Zins und Lena Weiss werden, am Klavier begleitet von Birgit Zach, die Zuschauer auf eine Reise voll Liebe, Revolte und mit viel Augenzwinkern quer durch Operette und Musical bis hin zum Austropop mitnehmen. Den Hauptact bilden die Strottern, Interpreten des neuen Wienerliedes.

Veranstaltung in Memoriam Frank Hoffmann

Wurde die Benefizvorstellung vor fünf Jahren auch als Gedenkveranstaltung für Konvickas Pressbaumer Nachbarn Wilfried Scheutz durchgeführt, so wird diese heuer „meinem lieben Freund Frank Hoffmann, der von Beginn an immer dabei war, gewidmet“, erinnert Konvicka an den im Juni verstorbenen, vielfach ausgezeichneten Schauspieler und Intendanten des Güssinger Kultursommers, der in der Pfalzau wohnte.

Auch Hoffmann fühlte sich dem Sterntalerhof, einer anerkannten und einzigartigen Einrichtung für schwer- und chronisch erkrankte Kinder und Jugendliche und deren Familien, stets verbunden. Dessen Betrieb wird ausschließlich durch Spendengelder aus der Privatgesellschaft aufrecht erhalten.

Die Benefizveranstaltung findet am 14. September, um 19 Uhr im ORF-Radiokulturhaus, Argentinierstr. 30a, Großer Sendesaal statt. Eintritt 35 Euro, Karten unter www.sterntalerhof.at oder 0664/214 03 98.

