In zwei Wochen, konkret am Freitag, 11. Juni, ist es soweit: Die Fußball-Europameisterschaft startet. Ursprünglich hätte diese bereits im Vorjahr über die Bühne gehen sollen, aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie aber auf 2021 verschoben.

Auch das österreichische Nationalteam mit Trainer Franco Foda konnte sich für die Europameisterschaft qualifizieren. In Gruppe C muss Österreich zunächst gegen Nordmazedonien, Niederlande und Ukraine spielen. Das erste Match gegen Nordmazedonien steht den Österreichern am 13. Juni bevor.

Auch in der Region Purkersdorf gibt es zahlreiche Fußballfans, die mit dem österreichischen Nationalteam mitfiebern. Einer davon ist Felix Steinbichler aus Purkersdorf. Der Sohn von Bürgermeister Stefan Steinbichler freut sich nicht nur bereits auf die ersten Spiele, sondern sammelt auch schon eifrig Pickerl für sein Stickerheft.

„Wir werden die Spiele sicher übertragen, das Wichtigste ist aber jetzt das Geschäft.“ Christian Koller, Shakespeare Pub

Hingegen kein großer Fußballfan ist sein Papa Stefan Steinbichler. „Ich schaue zwar im Fernsehen immer Weltmeisterschaft und Europameisterschaft, was aber davor passiert und wer sich wie und wann qualifiziert, weiß ich nicht“, schmunzelt der Stadtchef von Purkersdorf.

Generell ist die EM-Stimmung aufgrund der Corona-Pandemie etwas getrübt. Dennoch gab es in Purkersdorf bereits Anfragen bezüglich eines Public Viewings. Ein solches wird es vermutlich nicht geben. Im Purkersdorfer Shakespeare Pub von Christian Koller gibt es einen Fernseher, auf dem die Spiele sicher zu sehen sein werden.

Koller selbst ist aber derzeit mit anderen Dingen beschäftigt. Die Gastro-Öffnung benötigt seine ganze Aufmerksamkeit. „Wir werden die Spiele sicher übertragen, das Wichtigste ist aber jetzt, dass das Geschäft wieder rennt. Die Kontrolle der Eintrittstests, die Abstandsregeln – damit bin ich genug ausgelastet“, erzählt Koller im NÖN-Gespräch.

Vorfreude ist nicht vorhanden

Ernst Jantscher, Literat aus Wolfsgraben, ist grundsätzlich Fußballfan. Er hat bis jetzt keine Muße gehabt sich gedanklich mit der Europameisterschaft zu beschäftigen. Vorfreude ist diesmal nicht vorhanden. Zu viele andere, wichtige Themen (Stichwort Pandemie) nehmen seine Zeit in Anspruch. Selbst der Zeitraum der Durchführung war Jantscher nicht bekannt, und wurde erst während des Interviews recherchiert.

NÖN-Redakteurin Nadja Büchler besuchte Jantscher zum NÖN-Gespräch und bekam kurzerhand einen rot-weiß-roten Fanhut aufgesetzt. Nadja Büchler

Jantscher ist kein fanatischer Fußballfan und begeistert sich vor allem für Großereignisse. Spiele schaut er sich am liebsten gemeinsam mit Freunden an. Viele Jahre traf sich eine Gruppe von Fußballfans bei Wilfried in der Vereinsmeierei in Pressbaum, um gemeinsam Matches zu schauen und zu analysieren.

Public Viewing macht Jantscher ebenfalls Spaß. Dabei genießt er die tolle Stimmung unter den vielen Fußballfans und das Angebot der Gastronomie. Jantscher besucht dafür am liebsten die Strandbar Herrmann, in der Nähe der Urania in Wien. Während des Gesprächs mit der NÖN kommt schön langsam Fußballstimmung auf und ein kleiner Anflug von Vorfreude ist auf einmal zu spüren.