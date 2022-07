Gablitz-Boss Forche: „Dem Ehrenamt geht die Luft aus“

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Seinen Abschied mit dem Abstieg verbinden? Davon hält Andreas Forche nichts. „So will ich nicht gehen“, sagt der Gablitzer Fußballobmann, „auch wenn‘s mich nicht mehr freut, es Jahr für Jahr schwerer wird, sich zu motivieren.“ Den bitteren Gang von der Gebietsliga in die 1. Klasse musste er erst einmal verdauen. „Das hat weh getan!“ Und hat zugleich den Kampfgeist geweckt.

Allerdings: „Die Last, die als Obmann auf deine Schultern drückt, wiegt schwer“, schildert Forche. „Das ist nicht nur im Fußball so. Ich glaube, dass dem Ehrenamt allgemein die Luft ausgeht.“ Ein Indiz dafür: Niederösterreichweit zogen 17 Vereine in den vergangenen Wochen ihre Kampfmannschaften aus dem Meisterschaftsbetrieb zurück.

„Ein Trend, der sich fortsetzen wird“, fürchtet Forche. Der Wienerwald kam in den letzten Jahren in Sachen „Vereinssperrstunde“ glimpflich davon. Das Aus für den SC Mauerbach im Herbst 2015 ist jedoch noch immer in lebhafter Erinnerung – damals lag‘s aber nicht am Funktionärsmangel, sondern am Politikum rund um den örtlichen Sportplatz.

„Den Häuptling will keiner machen. Da steckt nun mal jede Menge Verantwortung und viel Arbeit drinnen.“ Forche

Beim SV Gablitz kicken weit über 200 Aktive, gleich zehn Nachwuchsteams jagen dem Ball hinterher. „An sich sind wir gut aufgestellt, gerade in der Jugend. Da packen viele mit an. Mitarbeiter zu finden, ist nicht das große Problem“, sinniert Gablitz-Obmann Andreas Forche. Aber: „Den Häuptling will keiner machen. Da steckt nun mal jede Menge Verantwortung und viel Arbeit drinnen.“

Aus Forches Sicht sind die Anforderungen immer mehr gestiegen: „Neben einem normalen Job ist die Arbeit als Obmann kaum noch zu bewältigen.“ Freizeit ist weitgehend ein Fremdwort, wenn’s gilt, einen Klub am Laufen zu halten. Vor zwei Jahrzehnten stieß er als Funktionär zum SV Gablitz: „Heute würde ich mir das wahrscheinlich nicht mehr antun.“

Außerdem haben die Pandemiejahre auch im Wienerwald Spuren hinterlassen. In Gablitz haben einige Kicker die Schuhe an den Nagel gehängt. Und bei anderen – auch im Funktionärswesen – haben sich die Prioritäten verschoben, glaubt Gablitz-Boss Forche:

Ähnliches hat auch Schönfeld-Obmann Manfred Bosch registriert: „Von unserem Verein kann ich das nicht sagen. Aber man hört bei vielen anderen Vereinen, dass jene Leute nicht mehr zurückgekehrt sind, die sowieso nicht mehr voll dabei waren.“

Mittelfristig stellt man sich im Wienerwald auch auf weniger Unterstützung aus der Wirtschaft ein: „Die Inflation, die Energiekrise: All das wird auch bei uns durchschlagen. Leichter wird‘s für die Funktionäre nicht.“ Zumal gerade im Schatten der Großstadt die Konkurrenz für den Fußballer weitaus größer ist als in ländlichen Regionen. Darauf sind Forche & Co eingestellt.

Die Tage des Ehrenamtes könnten gezählt sein, fürchtet der Gablitzer: „Wir werden über kurz oder lang dort hinkommen müssen, dass es – ähnlich wie für Trainer, wie für Nachwuchsbetreuer – Aufwandsentschädigungen fürs Vereinsmanagement geben wird.“ Damit nicht auch den Klubs selbst die Luft ausgeht …

