Wie berichtet, hatte der Gablitzer dem vorbestraften Oberösterreicher in seinem Haus Unterkunft gewährt. Dass der Gablitzer dann heuer im Mai einige tausend Euro aus seinem Tresor nahm, das Geld in ein Kuvert steckte, blieb vom Angeklagten nicht unbemerkt. In der Nacht griff er zu, entwendete aus dem Kuvert 5.000 Euro und versteckte das Geld in seinem Rucksack. „Am nächsten Morgen wollte er die Wohnung verlassen. Das Opfer aber bemerkte das Fehlen des Geldes. Einem Streit folgte ein Handgemenge, der Angeklagte drohte mit dem Umbringen, lief in die



Küche, holte ein Messer. Das Opfer flüchtete ins Schlafzimmer, der Angeklagte versuchte, dem Mann das Messer am Hals anzusetzen“, so der Vorwurf von Staatsanwalt Leopold Bien.

Nach der Attacke flüchtete das Opfer, der Angeklagte wurde noch im Haus dingfest gemacht, und das Geld erschnüffelte ein Polizeihund.

Vergangene Woche wurde der Prozess am Landesgericht fortgesetzt. Dass der 24-Jährige, um das Geld zu behalten, Gewalt angewendet hat, steht nun fest. Wegen räuberischen Diebstahls setzt es zusätzlich zur bereits verhängten Strafe, 18 Monate gesiebte Luft. Urteil ist nicht rechtskräftig.