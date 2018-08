Weil ein Oberösterreicher (24) kein Dach über dem Kopf hatte, gewährte ihm ein Freund in dessen Haus in Gablitz Kost und Logis. Gedankt hat ihm das der 24-Jährige nicht redlich. Er langte zu und sackte 5.000 Euro ein. Nachdem das aufgeflogen war, soll der 24-Jährige zum Messer gegriffen haben. Diebstahl und versuchte absichtliche schwere Körperverletzung wird ihm nun vorgeworfen in einem Prozess.

„Heuer im Mai hat der Angeklagte beobachtet, wie sein Gastgeber ein Kuvert mit 7.000 Euro aus einem Safe genommen hat, in der Nacht hat er dann aus diesem Kuvert 5.000 Euro genommen. Am nächsten Morgen wollte er die Wohnung verlassen. Das Opfer aber hat davor das Fehlen des Geldes bemerkt“, wirft Staatsanwalt Leopold Bien vor.

Und der Ankläger weiters: „Einem verbalen Streit folgte ein Handgemenge, der Angeklagte drohte dabei mit dem Umbringen, lief in die Küche und holte ein Messer. Das Opfer flüchtete ins Schlafzimmer, der Angeklagte versuchte dann, dem Opfer das Messer am Hals anzusetzen.“ Das habe das Opfer aber verhindern können, sei geflüchtet und habe Polizei verständigt.

Zum Diebstahl ist der Angeklagte vor einem Schöffensenat geständig. Zum Messer will er nicht gegriffen haben. „Erst vor der Polizei hat er plötzlich um Hilfe geschrien“, sagt der 24-Jährige über den Gablitzer.

Weil das Opfer dem Prozess unentschuldigt fernblieb, wird vertagt.