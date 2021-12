„50er“ gilt ab kommender Woche

Ab kommender Woche gilt auf der gesamten B1 im Ortsgebiet von Gablitz Tempo 50. Bisher war ein großer Teil Richtung Riederberg noch mit dem Tempolimit 60 km/h versehen. Wie die NÖN bereits berichtete, konnte Bürgermeister Michael Cech (ÖVP) nach langem Bemühen den einheitlichen „50er“ auf der Bundesstraße erwirken.

„Ich bin sehr froh und dankbar, dass das Ziel nun erreicht ist. Weniger Geschwindigkeit bedeutet mehr Sicherheit und Lebensqualität und weniger Lärm in unserer Gemeinde. Und der Zeitverlust beträgt nur wenige Sekunden. Nach Vorliegen des Gutachtens werden nun die neuen Geschwindigkeitsbeschränkungs-Schilder durch die Landestraßenverwaltung montiert“, sagt Cech. Das soll laut dem Ortschef am Montag oder spätestens am Dienstag erfolgen.

Um die Verkehrssicherheit in der Gemeinde weiter zu steigern, will Cech jetzt unter Einbeziehung der Bevölkerung und der Polizei mit dem Gemeinderat einen einheitlichen „30er“ in allen Siedlungsstraßen und –gassen diskutieren.

