Das Abhalten von Live-Konzerten ist Corona-bedingt derzeit nicht möglich. Wann wieder welche stattfinden können, ist unklar. Aus diesem Grund bietet der Gablitzer Produzent und Musiker Dominik Landolt seit geraumer Zeit Live-Sessions für Künstler zu einem vergünstigten Preis an. Zahlreiche Musiker haben bereits von dem Angebot Gebrauch gemacht. Auch mit einer österreichischen Musik-Größe arbeitet Landolt diesbezüglich zusammen: Andy Lee Lang. Am Freitag, 19. März, erscheinen fünf Lieder als EP. Die NÖN traf die beiden zum Doppel-Interview in Landolts Studio in Erpersdorf.

Melanie Baumgartner

NÖN: Wie haben Sie einander kennengelernt?

Andy Lee Lang: Ganz bewusst kennengelernt haben wir uns bei der Kalender-Präsentation von Manfred Baumann, wo Dominik mit Virginia Ernst gespielt hat. Auch Werner Auer hat mich auf Dominik aufmerksam gemacht, weil ich Keyboarder gewechselt habe und nicht so glücklich damit war. Genau zwischen den beiden Lockdowns hat sich außerdem ein Auftritt ergeben, wo wir das erste Mal gemeinsam gearbeitet haben. Das war eine Firmung. Mir ist ein Musiker nach dem anderen ausgefallen. Mir hat es einfach gefallen, wie der Dominik gespielt hat und was er tut.

Wie kam die Idee zu den Live-Sessions?

Dominik Landolt: Ich komme selbst aus der Jazzrichtung und da ist trotzdem Rock’n’Roll und Blues eine ähnlichere Tradition als etwa R’n’B. Allein von dem her gefällt mir die Musikrichtung extrem und macht mir extrem Spaß. Ich wollte das nicht abreißen lassen, nur weil jetzt Lockdown ist. Ich habe den Andy kurzerhand eingeladen, ob er nicht Lust hätte, unser Live-Session-Tonstudio-Paket auszuprobieren.

Andy Lee Lang: Mein erster Gedanke war „ja, warum nicht“. In einer sehr kurzen Nachdenkphase fragte ich mich aber: was sagen meine Musiker dazu. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich es nicht

mache, haben meine Musiker auch nichts davon. Und irgendwie muss man irgendwo auch, neue und jüngere Leute finden. Es ist auch ein interessanter anderer Zugang.

Wie hat die Zusammenarbeit konkret ausgesehen?

Andy Lee Lang: Wir sind von fünf Liedern ausgegangen. Ich habe dem Dominik acht oder zehn Lieder geschickt und habe gesagt, er solle sich etwas aussuchen. Es ist ein bunter Mix entstanden. Es war auch total spannend, weil es endlich wieder etwas zum Arbeiten gegeben hat. Wir sind ja mehr oder weniger zum Nichtstun verurteilt.

Dominik Landolt: Wir haben absichtlich auch ein neues Programm gemacht, mit neuen Nummer, die Andy noch nie aufgenommen hat. Es ist etwas ganz Eigenständiges und Neues.

Was ist die Idee hinter den Liedern?

Andy Lee Lang: Für mich war klar, dass es etwas Neues sein soll. Ich habe nie etwas doppelt oder dreifach aufgenommen. Die Leute, die sich das kaufen, sollen etwas Neues haben. Ich habe einfach so ins Blaue Titel, die mir so eingefallen sind, dem Dominik geschickt und ihm gesagt, dass er sich etwas aussuchen solle. Die Musik ist wie der Ozean, man kann aus dem Vollen schöpfen. An dem Tag hatte ich eben diese Lieder auf dem Tapet. Es ist eine Tagesverfassung. Dominik hat die Songs neu arrangiert. Wir haben in unserer Version von „Stood up“ jetzt etwa ein Bläserarrangement miteingebaut.

Dominik Landolt: Ich habe dann die Numern von Andy bearbeitet, sodass sie etwas Eigenes werden. Wir haben nicht gesagt, wir nehmen die Nummern und spielen die genauso wie im Original, sondern das sind alles eigene Bearbeitungen. Wir haben natürlich auch das Glück, dass wir eine super Studioband haben. Die konnte das super umsetzen, sogar ohne Probe. Wir haben wegen Corona nämlich nicht proben können. Es war sogar fraglich, ob die Aufnahme überhaupt etwas wird. Hätten wir ein paar Tage später aufgenommen, wäre das alles nicht mehr erlaubt gewesen.

Worum geht es in den Liedern?

Andy Lee Lang: Die Lieder sind alle unterschiedlich. Das ist keine thematische Geschichte, sondern eine stilistische gewesen. Es ist ein bunter Mix, was man heute unter dem Begriff „American Roots Music“ zusammenfassen würde. Die EP setzt sich zusammen aus einem echten Blues, einer alten Rhythm’n’Blues-Nummer, zwei klassischen Rock’n’Roll und einer Country-Rock-Nummer. Ein relativ breiter Querschnitt. Wichtig war für mich auch, dass die fünf Nummern alle unterschiedlich sind. Auf ein spezielles Thema bezogen sind die Songs aber nicht.

Wann werden die fünf Lieder erscheinen?

Dominik Landolt: Die Songs erscheinen alle gemeinsam kommenden Freitag. Die Idee dahinter ist, dass das erste Lied der EP „Stood up“ mit Video auf Youtube erscheint. Alle anderen Lieder gibt es einerseits auf allen Streaming-Diensten als EP, andererseits aber auch beim Andy direkt als CD. Die kann man über die Homepage www.andyleelang.at bestellen und die wird dann zugeschickt.

Wie hat die Corona-Pandemie die gemeinsame Zusammenarbeit beeinflusst?

Dominik Landolt: Ohne die Corona-Pandemie wäre die Produktion vielleicht viel schwieriger zustande gekommen. Weil da hätte Andy vermutlich nicht so viel Zeit gehabt.

Andy Lee Lang: Erstens der Zeitfaktor, zweitens hätten wir uns vermutlich gar nicht kennengelernt. Die Erkrankung eines meiner Bandmitglieder war ja auch schon in der Vor-Corona-Zeit. Das ist sicher erst dadurch entstanden. Ich bin überzeugt, dass jetzt einiges passiert, auch in den Studios. Das Andere fehlt aber schon sehr.

Mit welchen Problemen sind Sie während der Corona-Krise konfrontiert?

Dominik Landolt: Wenn die Leute gewohnt sind, dass sie seit einem Jahr auf keinem Konzert waren, geht es ihnen weniger ab.

Andy Lee Lang: Ja, das ist das größte Problem, der sogenannte Entzug. Die, die darauf warten, kommen. Nur das sind zu wenige. Wir arbeiten mit der Masse.

Dominik Landolt: Ins Radio kommen ist jetzt wichtiger denn je, um die Leute am Ball zu halten. Wir bieten deshalb die Live-Sessions an, weil man dabei trotz allem das Gefühl hat, als wäre man bei einem Konzert. Wir bringen den Zuhörern das Konzert nach Hause. Das ist die Idee.

Wird es eine weitere Zusammenarbeit geben?

Dominik Landolt: Weitere Projekte sind auf jeden Fall geplant. Näheres verraten wir erst, wenn es soweit ist.