Wenn sogar der Bürgermeister seine Bürosessel herborgen muss, dann passiert was Großes im Gemeindeamt. Es handelte sich um einen Benefizabend für den Verein „Dorothea“.

Helmut Tschellnig ließ dafür seinen Kilimanjaro Stage Run dafür Revue passieren. Und das in seiner gewohnt unterhaltsamen Weise. Zuvor sprach Georg Nechay über die Aktivitäten des Vereins.

Dabei handelt es sich um ein Ausbildungszentrum, das sich um Menschen mit besonderen Bedürfnissen kümmert. Dafür gibt es mehrere Standorte, einer davon in Gablitz, in denen Jugendliche ausgebildet werden. Nachdem Nechay mit seinen Ausführungen abgeschlossen hatte, war dann Helmut Tschellnig an der Reihe, der über seinen Lauf um den höchsten Berg Afrikas berichtete. 270 Kilometer und 22.000 Höhenmeter legte er dabei zurück.

Alles in allem ein gelungener Benefizabend für den Verein Dorothea in Gablitz, und als kleines Dankeschön bekam Tschellnig vom Verein eine Kiste selbst gemachten Apfelsaft noch von den Apfelbäumen am Klostergrund. Da freute sich Tschellnig wie ein kleines Kind, war er doch viele Jahre Ministrant im Kloster in Gablitz.