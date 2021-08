Um mehr Menschen zu einer Corona-Schutzimpfung zu bewegen, setzt das Land ab sofort verstärkt auf niederschwellige Impf-Aktionen. Impfungen ohne Registrierung oder Terminvereinbarung gab es vergangenes Wochenende etwa in der Arena Nova in Wiener Neustadt. Eine ähnliche Aktion fand auch schon in St. Pölten statt.

Bürgermeister und Obmann der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ Michael Cech. privat

Da die Impfzentren aber mit Mitte August schließen, soll das Angebot auf Gemeindeebene ausgeweitet werden – und das freut vor allem Bürgermeister Michael Cech, auch Obmann der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“. Er hat bei Notruf Niederösterreich und beim Land die Glashalle für eine Impf-Aktion ohne Terminvereinbarung angemeldet – und das mit Erfolg. „Ich habe die Bereitschaft von Gablitz und der Region ,Wir 5 im Wienerwald‘ bei allen involvierten Stellen deponiert und als am 2. August die Online-Anmeldung für interessierte „Pop-up-Impfstraßen“ gestartet wurde, habe ich sofort unsere Anmeldung eingegeben. Nach einigen Abstimmungen und E-Mails hatte ich vier Stunden später schon die Bestätigung“, freut sich Cech.

Melanie Baumgartner Zusammen mehr erreichen

Am Mittwoch, 25. August und am Donnerstag, 26. August, wird es möglich sein, sich in der Glashalle, ohne Anmeldung impfen zu lassen. „Zur Verfügung stehen, solange der Vorrat reicht, 500 Dosen des Impfstoffes Biontech/Pfizer“, erklärt der Ortschef, der selbst schon geimpft ist. Und auch alle seine Familienmitglieder haben sich die Schutzimpfung bereits verabreichen lassen. „Es ging uns von Anfang an gut, wir fühlen uns viel sicherer und wir haben ein gutes Gefühl, etwas für uns selbst getan zu haben, aber auch einen Beitrag für die Bekämpfung des Virus geleistet zu haben. Jetzt geht es darum, erholt aus dem Sommer und sicher in den Herbst zu gehen“, betont Cech. Die Impfung ist für alle Personen ab dem 12. Lebensjahr möglich. Mitzubringen sind nur die E-Card, ein Ausweis und der Impfpass. Die Zweitimpfung erfolgt anschließend am 15. und 16. September.