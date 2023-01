Die nächste Etappe für das neue Ortszentrum

Werbung

Viel Holz, viel Natur, eine Tiefgarage unter den drei Wohngebäuden mit insgesamt rund 50 Mietwohnungen und die idyllische Lage am Gablitzbach. Vielleicht sind dies die Gründe, warum das Projekt „Mitten in Gablitz“ der Österreichischen Bundesforste, das Teil des aus drei Hauptprojekten bestehenden neuen Stadtviertels im Zentrum der Wienerwaldgemeinde ist, die meiste Zustimmung in großen Teilen der Bevölkerung erfahren hat. Nach der Planung durch das Architekturbüro Treberspurg & Partner, der Begehung der zukünftigen Baustelle und abgesteckten Gebäudeumrisse im Maßstab 1:1 im Oktober und einer Präsentation durch die Verantwortlichen in der Glashalle haben die Bundesforste das Projekt nun bei der Marktgemeinde Gablitz zur Baubewilligung eingereicht. Birgit Ginzler von den ÖBf bestätigt die dementsprechende Abstimmung mit der Gemeinde: „Auch was die genau Anzahl der Stellplätze in der Tiefgarage betrifft, die entsprechend des geltenden Stellplatzregulativs geplant werden.“

E-Mobilitätsangebote machen fit für die Zukunft

Bürgermeister Michael Cech ist ebenfalls von diesem Projekt, das Wohnungen in der Größe von 40 bis 90 Quadratmetern bietet, angetan und lobt die Massivholzbauweise mit 100 Prozent nachhaltiger Energieversorgung und das viele Grün, das ein harmonisches Ganzes mit den Gebäuden bilden soll. Des Weiteren hebt er den direkten Anschluss an den neuen Radweg ins Zentrum und das geplante E-Mobilitätsangebot mit E-Car- und E-Bike-Sharing hervor. An einem geplanten Mobility Point soll die Möglichkeit bestehen, sich ein Lastenrad oder auch ein Auto auszuleihen.

Festgehalten wird laut Ginzler an dem auf der Website „Gemeinsam Gablitz“ kommunizierten Zeitplan mit dem voraussichtlichen Baubeginn im Sommer des noch jungen Jahres. Zusätzlich soll den Kindern und Eltern in Gablitz nach Abschluss des Bauvorhabens auch noch ein neuer Spielplatz zur Verfügung stehen, der öffentlich zugänglich ist.

