Die unendliche Geschichte – zum Leidwesen der Hundebesitzer in Gablitz – geht weiter. Wie berichtet wurden bereits mehrmals Giftköder gefunden beziehungsweise von Hunden gefressen. Die Exekutive wurde informiert, die Ermittlungen laufen. Kürzlich kam es wieder zu einem Fund: „In einen Garten am Hauersteig wurde Rattengift geschmissen. Der Hund hatte es bereits in seinem Maul“, bestätigt die Pressestelle der Polizei einen weiteren Fall.

„Es ist definitiv Rattengift. Auch das Ergebnis von Lyyka’s Autopsie ist angekommen: Schneckenkorn!“

Steffi Becker, Tierschutzverein „BabeNut & Friends“

Das Tier wurde in die Tierklinik gebracht, wo es untersucht wurde. „Genau von dieser Hundebesitzerin, die betroffen war, wurde erst im Frühjahr ein Hund vergiftet. Der ist gestorben“, ärgert sich Steffi Becker vom Tierschutzverein „BabeNut & Friends“.

In der Nähe des Ärztezentrums in Gablitz hat sie weißes Pulver bei einem Baum gefunden. Ein Hund hat in diesem Bereich mutmaßlich einen Giftköder gefressen und starb wenig später. Zur Bestätigung, dass es sich um Gift handelte, wurden kürzlich Proben von diesen Fällen an ein Labor in München geschickt. Nun hat Becker das Ergebnis erhalten. „Es ist definitiv Rattengift. Auch das Ergebnis von Lyyka’s Autopsie ist soeben angekommen: Schneckenkorn!“, richtet sie via Facebook aus.

Nachdem sie kürzlich zu einer Infoveranstaltung geladen hatte, hat Becker nun den Antrag gestellt, bei der nächsten Gemeinderatssitzung vorzusprechen. „Es ist mir ein großes Anliegen, die Bevölkerung zu warnen. Es ist momentan sehr akut“, hofft Becker dort Gehör zu finden.