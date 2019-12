Der Grünen-Mandatar Florian Ladenstein drängt auf eine rasche Umsetzung von klimafreundlichen Maßnahmen in der Gemeinde Gablitz.

In die jüngste Sitzung des Gemeinderates brachte Ladenstein einen 10-Punkte-Plan ein, der mehrere Umsetzungvorschläge enthält. „Der 10-Punkte-Plan ist in erster Linie als Bekenntnis zu mehr Kimaschutz in unserer Gemeinde gedacht. Wie wir diese Ziele erreichen, muss in den Auseinandersetzungen in der Ausschussarbeit und im Gemeinderat gemeinsam Fraktionen-übergreifend erfolgen“, sagte Florian Ladenstein von den Grünen. Bislang kam es zu keinem Beschluss.

„Wie dringlich ein Beschluss der zehn Punkte aber wäre, zeigt sich auch daran, dass in der Dezembersitzung des Gablitzer Gemeinderates trotz Protesten erneut entschieden wurde, gemeindeeigene Gelder in eine Versicherung zu investieren, die fossile Energieträger fördert“, so Ladenstein. Ebenso ist die Mobilität im Ort Teil des Planes. „Hier ist etwa die Verbesserung der Busverbindungen in der Gemeinde anzuregen“, sagt Ladenstein.

Klimaantrag soll in neuen Ausschuss

Die anderen Parteien würden den Klimaschutz nun weiter in die Warteschleife schicken, entrüstet sich Ladenstein, „und das, obwohl wir angesichts der Klimakrise schon längst vom Reden ins Tun kommen sollten.“ Denn der Klimaantrag soll nach der Gemeinderatswahl in einem neuen Klima-Ausschuss behandelt werden. Bislang gab es in Gablitz einen Naturschutzausschuss, den der geschäftsführende Gemeinderat Gottfried Lamers von den Grünen leitet.

Dieser habe sich nicht mit der Umsetzung der Klimaschutzpläne beschäftigt, kritisiert Bürgermeister Michael Cech. „Es ist jetzt wichtig, die Umsetzung der klimafreundlichen Maßnahmen sorgfältig im Ausschuss vorzubereiten“, betont Michael Cech. Schließlich müsse auch die Finanzierung der künftigen Maßnahmen beachtet werden.

Verbindung nach Wien

soll gestärkt werden

„Pläne zum Klimaschutz gibt es, global betrachtet, viele. Wir in der Gemeinde müssen uns aber anschauen, welche Maßnahmen konkret machbar sind“, erklärt der Bürgermeister: „Ein Plan ist gut, Maßnahmen sind aber besser.“ Insbesondere vor jeder Fahrplanumstellung ist die Gemeinde laufend mit dem Verkehrsverbund Ostregion (VOR) in Kontakt. „Wir versuchen, die Busverbindungen stetig zu forcieren“, sagte Cech. Die Gemeinde beteilige sich auch finanziell an der Erhaltung und dem Ausbau des Streckennetzes. So könnten jetzt etwa eine Siedlung und der Sportplatz mit den Öffis erreicht werden.

Die fünf Gemeinden des Wienerwaldes, kurz „Wir 5“, arbeiten an der Verzahnung von Bus und Bahnverkehr und stärken auch die Verbindung nach Wien. Eine Forderung ist etwa die Ausdehnung der Wiener Kernzone auf die Umlandgemeinden.