Imkerkurse: Mit den Bienen auf Du und Du

Ostern steht zwar noch nicht vor der Tür, aber doch schon im Vorgarten. Das merkt man unter anderem an den angebotenen Palmkätzchen auf Bauern- und in Supermärkten. Verständlich, denn man möchte sich ja auch optisch auf das Osterfest vorbereiten und zeitgerecht den traditionellen Osterstrauch dekorieren.

Was dabei aber leider oft nicht beachtet wird ist, dass durch das Abschneiden der Palmkätzchen eine Vielzahl an Insekten, vor allem die für uns Menschen wegen ihrer Bestäubungsleistung so wichtige Honigbiene, um das lebensnotwendige Futter nach dem langen Winter, aus dem sie gerade ausliegt, gebracht wird. „Das zu bedenken und weniger auf Palmkatzerl als auf die zum Beispiel so fröhliche Forsythie, die keine Insektennahrung bietet, zurückzugreifen, wäre ein wesentlicher Beitrag, das Überleben der regionalen Wild- und Honigbienen zu unterstützen“, weiß Eva-Maria Weber von der Imkerei Bieno aus Gablitz.

Wem das nicht reicht, dem bietet sich nun die Möglichkeit, noch mehr über das Thema Bienen, deren Pflege und Haltung, zu erfahren. Im Rahmen einer Imkerneueinsteiger-Ausbildung, die von qualifizierten Ausbildungsbetrieben in ganz Österreich angeboten wird, kann jeder selbst die Basis dafür schaffen, am Erhalt der für die Menschheit so wichtigen Insekten beizutragen. Imkerei ist moderner Naturschutz für eine neue Generation, die mit den ökologischen Problemen unserer Zeit aufwächst.

Professionelle Imkerausbildung zum Schutze der Bienen

In der Region ist Imkermeister Benno Karner von Bieno aus Gablitz mit der praktischen Ausbildung für die Anfänger- und Fortgeschrittenen betraut. Hierbei erlernt man, ergänzend zum theoretisch erlangten Fachwissen, den verantwortungsvollen, naturnahen Umgang und die praxisnahe Pflege eines – später vielleicht eigenen - Honigbienenvolkes. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, denn viele Bienenvölker sterben ob der Unwissenheit ihrer Besitzer. Die Fachausbildung, deren Absolventen mit einem Zertifikat belohnt werden, ist dabei durchaus fordernd.

Benno Karner selbst ist seit drei Jahren Imkermeister und gibt seit zwei Jahren sein Wissen als Vortragender im Rahmen von Kursen an Interessierte weiter. Die mittlerweile bereits legendären Bienentouren gibt es seit 2010. „Wir arbeiten beide gerne mit und in der Natur und sehen diese Arbeit als unseren Beitrag zum Klima- und Umweltschutz“, freut sich Eva-Maria Weber darauf, im März bis zu zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des Kurses am eigenen Standort in Gablitz begrüßen zu dürfen. Die Kurseinheiten werden dabei in die allgemeinen Abläufe eingebaut und auf die saisonal notwendigen Tätigkeiten an den Bienen abgestimmt. Viel Interessantes für alle Teilnehmenden ist also garantiert. Auch für Benno Karner und Eva-Maria Weber, die sich darauf freuen, anderen ihr Lebens- und Berufsfeld rund um die Biene näherzubringen.

