Innovativer Neustart: Verein bringt Oldtimer und E-Autos zusammen

Am Anfang stand das „Gablitzer Altblech“, eine Veranstaltung, bei der sich die Besitzer von Young- und Oldtimern zwanglos treffen und austauschen konnten. Im letzten Jahr folgten dem Aufruf von Wolfgang Weixler, damals noch Privatmann und selbst Besitzer eines Mazda RX7, mehr als 180 Enthusiasten mit ihren edlen Fahrzeugen: Autos, Motorrädern und Bussen. Der Friedrich Lintnerplatz war damit mehr als gut gefüllt.

Und der Erfolg machte Lust auf mehr: Mehr Teilnehmer, mehr Professionalismus und ein noch breiteres Themenfeld, das in Zukunft abgedeckt werden soll. Um all dies Stemmen zu können, fand ein schlagkräftiges Team zusammen, das unter dem Namen „Verein für nachhaltige Mobilität“ Jung und Alt zusammenbringen will. Der Spaß an der Mobilität soll ebenso im Vordergrund stehen wie die Freude an alten Fahrzeugen. Darüber hinaus ist man aber auch Modernem gegenüber offen, lässt Elektroautos, Wasserstoff und E-Fuels Einzug halten. „Irgendwann wird es keine Verbrennungsmotoren mit Benzin oder Diesel mehr geben. Bei 1,2 Milliarden Pkw stellt sich die Frage, wie diese dann betrieben werden. Auch darüber soll informiert werden“, zeigt sich Weixler zukunftsorientiert und an nachhaltiger Mobilität interessiert.

Zwei Veranstaltungen dank großer Teilnehmerzahl

Der Rahmen wird dabei der altbewährte bleiben, eben das „Gablitzer Altblech“. Um all den neuen Aufgaben gerecht zu werden, wird dieses 2023 jedoch zwei Mal über die Bühne gehen. Zuerst am 1. Mai (9 bis 15 Uhr), dann nochmals am Ende der Sommerferien, am 15. August. Natürlich erwarten sich die Veranstalter wieder eine rege Teilnahme. Und natürlich stehen trockenes Wetter und Sonnenschein ganz oben auf der Wunschliste. Damit es abseits des Fahrzeugbestaunens spannend bleibt, werden die „night sliders“ für musikalische Unterhaltung sorgen. Zusätzlich gibt es verschiedene Infostände, Führungen durch die nahe gelegene Produktionsstätte von „Gablitzer Bier“, die bewährte Rätselrallye und eine Carrera Universal-Rennbahn, auf der Nachwuchshoffnungen und alte Haudegen zeigen können, wie viel Rennfahrerin und Rennfahrer in ihnen steckt.

Geniale Neuerung: „Wir planen Vorführautos mit alternativem Antrieb vor Ort zu haben, die man auch ausprobieren kann. Auch damit soll der Austausch zwischen alter Technologie, die auf 50 oder mehr Jahre Lebensdauer durchaus umweltfreundlich ist, und neuer verstärkt werden. Spaß, Verantwortung und Rücksicht schließen einander nicht aus. Hier wollen wir Vorbild sein“, sieht Weixler sich und sein Team am Puls der Zeit.

