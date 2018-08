Ein Verbotsschild beim Freibad der Gemeinde sorgt derzeit für Unstimmigkeiten. Denn dieses untersagt Badegästen, unter anderem, das Schwimmen mit einem Burkini. „Hygiene stellt in einem Schwimmbad das oberste Gebot dar. Daher haben wir in einem Hinweisschild vermerkt, dass baden nur mit angemessener Bekleidung erlaubt ist“, sagt Bürgermeister Michael Cech. Neben Burkinis seien gemäß dem Ortschef auch lange Hosen oder T-Shirts als Badebekleidung ausgeschlossen.

Florian Ladenstein, Gemeinderat der Grünen Liste Gablitz, wittert hinter diesem Verbot rassistische Gründe. „Ob Badehose, Bikini oder Burkini beim Schwimmen getragen werden, sollte vollkommen gleichgültig sein. Schließlich haben all diese Kleidungsstücke gemein, dass sie weltweit als extra angefertigte Badebekleidung eingesetzt werden“, erläutert Ladenstein. Laut dem Gemeinderat ist es absolut diskriminierend, alleine aufgrund der Stoffmenge oder den muslimischen Trägerinnen davon auszugehen, dass Burkinis schmutzig seien.

Gemäß dem Ortschef sei im Zusammenhang mit dem Islam aber nie ein Burkiniverbot verordnet worden. Bei den neuen Hygienevorschriften sei alleine die Stoffmenge ausschlaggebend. „Bei dem Thema geht es ausschließlich um hygienische Maßnahmen. Diese haben wir nach einem Gespräch mit dem Bademeister ergriffen“, erzählt Cech.

„Herbeifantasieren von Pseudoproblemen“

Außerdem gab es laut dem Bürgermeister seitens der Besucher des Freibads bereits mehrere Beschwerden darüber, dass einige Frauen in der Ganzkörperbekleidung vor dem Betreten des Schwimmbeckens nicht duschen würden. „Dies betraf auch eine Frau, die eindeutig in nicht-muslimischer Ganzkörperbekleidung baden ging. Mit den neuen Vorschriften wollen wir diesem Szenario entgegenwirken“, so Cech.

Zu der Kleiderordnung im Bad habe der Ortschef von den Badegästen bisher auch nur positive Rückmeldungen erhalten.

Ladenstein sieht in diesem Verbot und der Begründung aber lediglich das Herbeifantasieren von Pseudoproblemen.

„Es geht hier ausschließlich um den hygienischen Aspekt. Vor allem in einem sehr heißen Sommer muss dieser Priorität haben“Michael Cech

„Wegen einer einzigen Person wird die Ausgrenzung einer ganzen Bevölkerungsgruppe gefördert – das führt auf lange Sicht zu Diskriminierung. Muslimischen Frauen wird auf diese Weise vermittelt, dass sie nicht dazugehören“, sagt der Gemeinderat. Die Konsequenz sei, dass sich Frauen jener Glaubensgemeinschaft zurückziehen und nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. „Das darf nicht unser Ziel sein. Eine Gemeinde, die sich für Frauenrechte einsetzt, sollte diesen nicht vorschreiben, wie sie sich zu kleiden haben“, so Ladenstein.

Cech weist diese Anschuldigung von sich. „Es geht hier ausschließlich um den hygienischen Aspekt. Vor allem in einem sehr heißen Sommer muss dieser Priorität haben“, kontert der Ortschef.

Kritik übt der Gemeinderat der Grünen aber nicht nur am Verbot selbst, sondern an der Vorgangsweise in Bezug auf die Durchsetzung. „Im Gegensatz zu anderen Gemeinden, gab es vor der Einführung der Regelung keine Diskussion. Das Thema wurde weder im Gemeinderat noch in den Ausschüssen angesprochen“, erläutert Ladenstein. Aus diesem Grund fordert der Gemeinderat eine sofortige Aufhebung des Verbots, wobei er sich die Rückkehr zu einer sachlichen Diskussion wünscht.