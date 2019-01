Schon öfter kam es vor, dass Menschen vor dem neu eröffneten Kebap-Lokal von Filiz Yazgi weiterziehen mussten, weil sie nicht genug Geld dabei hatten.

„Als ich dieses Szenario beobachtete, tat mir das im Herzen weh. Daher biete ich Menschen, die knapp bei Kasse sind, die Möglichkeit an, bei mir ein kostenloses Kebap und ein Getränk zu erhalten“, erzählt die Inhaberin. Dabei können Gäste, die ihr Geld gerade nicht bei sich haben, ihre Mahlzeit auch später bezahlen.

"Freue mich über Zuspruch"

Zusätzlich appelliert Filiz an das Gewissen der Gablitzer. „Ich bitte die Bewohner der Gemeinde darum, dieses Angebot nicht auszunutzen. Nur so können wirklich Bedürftige davon profitieren“, sagt die Unternehmerin. Damit möglichst viele Personen von diesem Angebot erfahren, veröffentlichte Filiz Yazgi ihr Angebot auf Facebook. Besonders überrasche sie die zahlreiche und insbesondere positive Resonanz.

„Mit so viel Zuspruch und vor allem in der relativ kurzen Zeit hätte ich nicht gerechnet. Es freut mich natürlich sehr, dass die Gablitzer meine Aktion gut finden“, so Filiz.

Die Unternehmerin eröffnete ihr Lokal „Filiz Kebap“ erst vor Kurzem in der Marktgemeinde und erfüllte sich damit einen langersehnten Traum.

Bereits an den ersten Tagen durfte sie sich über einen regen Besucheranstrom freuen. Auch Bürgermeister Michael Cech war bereits unter den Gästen und ist vom kulinarischen Angebot begeistert.

„Filiz Kebap stellt eine gute Ergänzung zu den bereits sehr vielseitigen gastronomischen Einrichtungen in der Gemeinde dar. Ich wünsche der Inhaberin mit ihrem schmackhaften türkischen Spezialitäten alles Gute“, freut sich der Ortschef.