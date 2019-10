Ein Großaufgebot an Einsatzkräften traf sich am Sonntagnachmittag beim Feuerwehrhaus in Purkersdorf. Eine junge Frau war seit dem späten Vormittag im Raum Gablitz abgängig, eine Suche im engeren Kreis war in die Wege geleitet worden, aber ohne Erfolg, daraufhin wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

"Während die Trupps die Gegend durchkämmten, kam die vermisste Person aus eigener Kraft aus dem Wald und wurde von Feuerwehrmitgliedern entdeckt und erstversorgt;" berichtet die Feuerwehr über ihren Einsatz. Die Frau wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Gablitz, Mauerbach, Steinbach, Purkersdorf, Tullnerbach, Tullnerbach-Irenental und Wolfsgraben, Mitglieder der Rotes Kreuzes und Arbeitersamariterbundes samt Suchhunden, die Polizei mit dem Hubschrauber und Hundetrupps.