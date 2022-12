Pilot Andreas Sulzer lebt seinen Traum

Werbung

Wer Austrian-Airlines-Kapitän Andreas Sulzer um 6 Uhr morgens im AUA-Head Office am winterlichen Flughafen Wien-Schwechat trifft, würde nicht annehmen, dass dieser gerade eine lange Arbeitsnacht hinter sich gebracht und noch vor wenigen Stunden milde zehn Grad Celsius in Teheran genossen hat. Zu fit wirkt der großgewachsene 55-Jährige, dem die Strapazen von Orts- und Zeitzonenwechsel nichts anzuhaben scheinen. Und das Lächeln in einem entspannten Gesicht zeigt, dass die Welt der Fliegerei exakt der Ort ist, an den er gehört.

Geahnt hat er dies schon, als er in den 1970ern, vom Kinderzimmer seines Elternhauses in Gablitz aus, die Flugzeuge ehrfürchtig bei ihrem Landeanflug über Wien hinweg bewunderte. Hierher zogen seine Eltern, die sich den Wunsch vom Eigenheim erfüllten, als er sechs Jahre alt war. „Mein Traumberuf von Anfang an war es aber nicht“, muss Sulzer heute zugeben. „Ein Freund von mir hatte einen Flugsimulator. Den habe ich ausprobiert und die Faszination der Technik hat mich erwischt.“

Zuvor gab es jedoch einiges zu lernen. Nach dem Besuch von Volks- und Hauptschule in Purkersdorf und dem Spielen des Flügelhorns in B beim 1. Gablitzer Musikverein absolvierte er die HTL für Kunststofftechnik im Technologischen Gewerbemuseum in Wien, wofür er das tägliche dreistündige Pendeln in Kauf nahm. Danach arbeitete er einige Jahre als Verkaufsingenieur für Laborgeräte. Schließlich musste aber das zusammenkommen, was zusammen gehört. 1994 startete Andreas Sulzer mit seiner Ausbildung zum Hobbypiloten. Es folgten Privatpilotenschein, Berufspilotenschein und Linienpilotenausbildung. Sein erster Fluglehrer, selbst im Hauptberuf Pilot bei Lauda Air, motivierte ihn, sich ebenfalls bei Lauda zu bewerben. Nach einem harten Auswahlverfahren gab er im Oktober 1998 sein berufliches Debüt in einem Canadair Regional Jet. Wichtige weitere berufliche Höhepunkte waren die Flugzeugwechsel auf Boeing 737 und danach Airbus A320, die Übernahme der Lauda Air durch Austrian Airlines und das positive Ablegen der Prüfung zum Kapitän im Jahr 2016.

Familie und Freunde stärken das Band mit Gablitz

Seine Kinder- und Jugendjahre in Gablitz hat er nicht vergessen, auch wenn er vor zehn Jahren in Hardegg im Waldviertel, das er mit viel unbeschwerter Ferienzeit bei den Großeltern verbindet, seine neue Heimat gefunden hat. Besonders wenn er seine Mutter, die mittlerweile im Marienheim lebt, oder seinen Vater im Elternhaus besucht, kehren viele Erinnerungen zurück. Oder wenn er Bekannte und Freunde aus seiner alten Heimat bei sich an Bord begrüßen darf. Wie zum Beispiel Bürgermeister Michael Cech, den er schon drei Mal sicher an sein Ziel brachte, Besuch im Cockpit inklusive. „Ich habe ihn dann im Gegenzug im Gemeindeamt besucht und gebeten, dass er mir auch seinen Arbeitsplatz zeigt“, schmunzelt Sulzer bei den Erinnerungen an die netten Treffen.

Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dem Vielflieger, der seine Fluggäste immer persönlich per Durchsage an Bord begrüßt, zu begegnen. Alleine in den letzten Tagen absolvierte er zwölf Flüge, bevor er es nun etwas ruhiger angehen lassen kann und erst wieder am 25. Dezember nach Bukarest das Steuer in die Hand nimmt. Doch genau das ist es, was er an seinem Job so liebt und was ihn auch nach über 25 Jahren in der Luft noch fasziniert: das Durchbrechen der Wolken und die Farbenpracht der aufgehenden Sonne sowie das Handwerkliche beim Starten und Landen. Und das erlebt man auf der Kurz- und Mittelstrecke einfach öfter als auf der Langstrecke, die für ihn – einschließlich Jetlag und vieler Hoteltage – weniger anziehend ist.

Nach schweren Zeiten geht es wieder aufwärts

Gerade jetzt ist er sich all dieser Vorzüge seines Jobs so richtig bewusst. Denn nach den Corona-Einschränkungen geht es mit der Luftfahrtbranche endlich wieder bergauf. Die Grenzen waren eng gesteckt, es gab kaum Flüge, und auch die Pilotinnen und Piloten trugen mit einem freiwilligen Gehaltsverzicht, der mit Jänner ausläuft, ihren Teil dazu bei, die Turbulenzen unbeschadet zu überstehen. Einem Anfliegen einer seiner Lieblingsdestinationen steht somit nichts mehr im Wege. Etwa Paris, London oder Kairo, die mit sensationellem Blick, inklusive Eifelturm, Tower Bridge oder Pyramiden, locken. Aber auch der Flug über Mittelmeerküste und Nordafrika nach Teneriffa oder über die griechische Inselwelt liefert Ausblicke, die für Sulzer mit zum Schönsten gehören.

Privat ist er ebenfalls gerne mit dem Flugzeug unterwegs, natürlich mit seiner Frau, die als Krankenschwester im Krankenhaus Nord die Tücken von Schichtdienst und unregelmäßigen Arbeitszeiten gut kennt. Oder mit seinen beiden Söhnen. Und natürlich mit seinen Enkelkindern, die mit drei und vier Jahren sehr stolz auf ihren „Fliegeropa“ sind, wiewohl dieser Ausdruck so gar nicht auf den Junggebliebenen passt. Seine letzten Reisen führten ihn nach Nordamerika, Mauritius und auf die Malediven, wobei er die Ruhe des heimatlichen Gartens mindestens ebenso liebt, wie das Plantschen im warmen Wasser.

Wo auch immer Andreas Sulzer entspannt, lange hält er es nicht ohne sein „Büro in 12.000 Metern Höhe“ aus, wie er seinen Arbeitsplatz selbst gerne nennt. Ein Ort, der sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund des technischen Fortschritts sehr verändert hat und den er auch jungen Menschen empfehlen kann: „Gerade jetzt ist wieder eine gute Zeit, diesen spannenden Job zu ergreifen. Eine fundierte technische Ausbildung und gutes Englisch als Basis, vielleicht ein Schnupperflug bei einem Luftfahrtverein und einer Bewerbung steht nichts im Wege.“ Mit nötigem Geschick und Verstand kann also jedem und jeder die Welt zu Füßen liegen. Inklusive Leben des eigenen Traums.

