„Bei mir wird Brauchtum und Tradition hochgehalten“, sagt Roland Mayer vom gleichnamigen Bühnenwirtshaus in Rekawinkel, „Gewalt hat da gar nichts verloren.“ Umso mehr ärgert es ihn, dass er während seines Auftritts mit den Duckhüttler Perchten aus Pressbaum beim Adventmarkt in Gablitz einen Schlag auf seine Maske bekam. Er erinnert sich: Als Mayer – als Percht verkleidet – durch die Zuschauer ging, entdeckte er eine ältere Frau mit einer Haube samt weißem Bommel.

„Ich ging zu ihr hin und streifte leicht mit meiner Hand über den Bommel“, erzählt er. Die Frau habe daraufhin gelächelt. Plötzlich drehte sich aber ihr Mann um und schlug Mayer zwei Mal auf die Maske. Verletzt wurde er dabei glücklicherweise nicht.

„Ich hatte nur etwas Kopfweh nachher“, erinnert sich der Bühnenwirt. Aber seine hölzerne Perchtenmaske wurde dadurch beschädigt. „Sie hat einen Sprung, die müssen wir jetzt reparieren lassen. Wir haben den Mann dann auch noch zur Rede gestellt und er hat sich nach einer kurzen Diskussion auch entschuldigt“, sagt Mayer.

Trotzdem schlug der Vorfall wenig später hohe Wellen in den sozialen Medien. Es wurde ein Aufruf gestartet, dass sich diejenigen melden sollen, die wissen, wer auf die Maske geschlagen hat, und: „Die Verursacher sollen doch die Courage haben und zu dem Vorfall stehen.“

Das wünscht sich auch Roland Mayer, der auch um Aufklärung rund um das Brauchtum und die Tradition bemüht ist: „Ich würde mich freuen, wenn wir die Sache bei einem guten Achterl Wein ausreden könnten. Ich lade den Herrn gern in mein Wirtshaus ein.“ Ihm ist es auch ein Anliegen mitzuteilen, dass oft auch Frauen, Jugendliche oder Kinder hinter den Masken sind, die so einen Schlag vielleicht nicht so einfach weggesteckt hätten.

Um Aufklärung rund um das Brauchtum bemüht ist auch der Obmann der Krampus Pass d‘ Wienerwoid Teif‘ln Roland Schießl. „Wir wollen richtige Informationen zum Brauchtum verbreiten, weil viele darüber nichts oder nur wenig wissen. Deshalb waren wir auch als Krampusse und unsere Gäste als Perchten unterwegs.“ Es sei harte Arbeit, den Menschen zu erklären, dass Krampusse keine bösen Figuren seien, sondern vor Hexen und Geistern beschützen sollen.