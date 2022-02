Bewährung nach Stoß und Hitler-Sager

Geschworenengerichte werden bei Verhandlungen von besonders schweren Straftaten – wie der Wiederbetätigung –, bei denen es Strafrahmen von mindestens fünf Jahren bis lebenslänglich gibt oder auch bei bestimmten leichteren politischen Delikten, eingesetzt. Vor diesem musste sich nun ein Purkersdorfer (59) verantworten. Er soll im August des Vorjahres in einem Supermarkt in Gablitz bei einer Auseinandersetzung mit einem Gablitzer „Heil, Hitler!“ gesagt und diesen mit einem Stoß verletzt haben. Nationalsozialistische Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz und Körperverletzung werden dem bisher unbescholtenem Mann von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen.

Noch nie Probleme mit Ausländern

Zur Wiederbetätigung bekennt sich der Purkersdorfer nicht schuldig, dass er „Heil, Hitler!“ gesagt habe, daran könne er sich nicht erinnern, an „Hurns-Tschusch“ hingegen eher schon. Alle geladenen Zeugen, darunter ehemalige Arbeitskollegen und Weggefährten bestätigen, dass der Mann keine Probleme mit ausländischen Mitmenschen habe. „Bei uns arbeiteten 21 Nationen miteinander, da hat es nie etwas gegeben“, erinnert sich etwa seine ehemalige Arbeitgeberin. Auch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung konnte nichts herausfinden.

Opfer stolperte und rief die Polizei

Zur Körperverletzung zeigt sich der Angeklagte zum Teil geständig. An besagtem Abend kurz vor Geschäftsschluss sei er in einem Geschäft hinter einem jungen Gablitzer gestanden, der sich gerade bei der Gebäckbox eine Jause aussuchen wollte. Dieser ging einen Schritt zur Seite, als er den Angeklagten hinter sich bemerkte. Auch jener stellte sich mit böser Miene auf die gleiche Seite. Auf die Frage des Gablitzers, was los sei, folgten Beschimpfungen und in weiterer Folge ein Stoß, sodass das Opfer nach hinten stolperte. Die Gelegenheit nutzte der junge Mann und rief die Polizei, dadurch sei auch der Angeklagte zurückgewichen. Der Gablitzer erlitt eine Prellung und Zerrung im Kopf- sowie Halsbereich.

Der Verteidiger des Purkersdorfers erklärt die Aktion mit der Überlastung des Angeklagten: „Er pflegt rund um die Uhr seine Mutter.“ Dass das aufs Gemüt schlägt, bestätigt auch seine Frau: „Das geht auf die nervliche Substanz“, sagt sie.

Die Geschworenen mussten nun klären, ob der Angeklagte seine Aussage (Anm.: „Heil, Hitler!“) getätigt hatte, um nationalsozialistisches Gedankengut zu propagieren und ob er das Opfer verletzt hatte. Bei der Körperverletzung herrschte Einigkeit unter den Geschworenen, die Wiederbetätigung sah lediglich einer der acht Geschworenen. Der 59-Jährige wurde schließlich zu einer zweimonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Außerdem ist er verpflichtet, ein Antigewalttraining zu machen, sowie Bewährungshilfe in Anspruch zu nehmen. Mildernd nannte der Richter den ordentlichen Lebenswandel, das Geständnis und die Schadenswiedergutmachung. Er überreichte dem Opfer während der Verhandlung 500 Euro.

