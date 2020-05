Um Arbeitsplätze zukunftsfit und Weiterbildungen „knackiger“ zu gestalten, hat Lukas Snizek vor drei Jahren sein Start-up QuickSpeech im Rahmen des Creative-Pre-Incubator-Programmes gegründet. Die konkrete Idee war, die Mitarbeiter anhand kurzer spielerischer Einheiten, etwa durch Quizzes, zum Lernen anzuregen. Die durchschnittliche Lerndauer beträgt dabei lediglich ein bis drei Minuten pro Tag.

Die Teilnehmer bekommen außerdem Punkte. Je nach Erfolg ist es dann vonseiten des Arbeitgebers her möglich, Belohnungen zu verteilen. Wichtig ist dem Gründer bei der App, „dass auch jene Personen, die von der Digitalisierung und Technik am weitesten weg sind, die App in einer Minute verstehen“.

Das Corporate Design der App wird dabei an den jeweiligen Kunden individuell angepasst, dieser kann dann zwischen 40 unterschiedlichen Premium-Kursen wählen. Diese beinhalten unter anderem auch Schulungen oder Verkaufstrainings. „Wir haben derzeit 15 Kunden in den unterschiedlichsten Branchen, darunter etwa Energiewirtschaft und Einzelhandel“, erzählt Snizek.

Bereits rund 4.000 Nutzer

Da auch die Coronakrise an dem Jungunternehmer nicht spurlos vorbeigegangen ist, hat sich Snizek gemeinsam mit seinem Team kurzerhand dazu entschlossen, auch ein Anti Covid19-Maßnahmenpaket anzubieten. Enthalten sind dabei 50 Videos und Fragen zu leicht umsetzbaren und gut schützenden Hygienemaßnahmen. „Neben den bestehenden Ausbildungsmaßnahmen können sich Mitarbeiter durch das Covid19 Maßnahmenpaket schon von Zuhause aus auf die neuen Hygiene-Herausforderungen des Unternehmens vorbereiten“, so der Gründer.

Derzeit nutzen rund 4.000 Nutzer die App, die Tendenz ist stark steigend. Die App ist auf allen gängigen Betriebssystemen verfügbar. Eine Besonderheit des Covid-Kurses ist die „Zahl so viel du willst-Option“. Dadurch soll Unternehmen, die derzeit kaum bis keine Umsätze machen, geholfen werden. Den Kurs gibt es in den Sprachen Deutsch und Englisch, an weiteren wird derzeit gearbeitet.

Das Team von QuickSpeech befindet sich derzeit im Förderprogramm der accent Inkubator GmbH und wird seit rund einem Jahr im Tough-Tech Inkubator accent betreuut. Auch Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger hat sich ein Bild von dem Start-up gemacht. „Innovative Unternehmer sind besonders wichtig für den Standort Niederösterreich, da sie andere junge Menschen motivieren, ebenfalls den Weg in die Selbstständigkeit einzuschlagen. Wir haben in Niederösterreich mit dem Technologie-Inkubator accent ein ausgezeichnetes Programm aufgestellt, das von der Idee bis zur Umsetzung begleitet“, betont Danninger abschließend.