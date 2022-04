Renate Grimmlinger: Museumsleiterin mit ruhiger Kraft

Werbung TLI Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

Große Ankündigungen, wilde Attacken und kurze Erfolge im Blitzlichtgewitter der Öffentlichkeit sind ihre Art nicht. Vielmehr weiß sie durch große Sachkenntnis, eloquentes Präsentieren und ein penibles Aufarbeiten jener Umstände, die hinter den Dingen stehen, zu überzeugen.

Die Rede ist von Renate Grimmlinger, die seit dem Jahr 2009 die Geschicke des Heimatmuseums Gablitz leitet: „Ich fühle mich der Wahrheit, so wie wir sie aktuell mit Hilfe verschiedenster Belege abbilden können, verpflichtet. Das ist mir sehr wichtig.“

Komplette computergestützte Inventarisierung

Um dieser Wahrheit möglichst nahe zu kommen, dafür hat sie, der bereits der Vater das Interesse für die Geschichte mitgegeben hat, in den letzten dreizehn Jahren ungezählte Stunden in den verschiedensten Archiven, auf Bezirksgerichten oder bei Katasterämtern zugebracht.

Nachdem sie das Museum von Gründer Berthold Weiss übernommen hatte, war es ihr sehr wichtig, neben der klassischen Herrscher- und Kriegsgeschichte auch andere Bereiche zu erschließen, etwa auch die Zeit des Nationalsozialismus.

„Wir haben auch viele Beschriftungen ergänzt und Korrekturen vorgenommen sowie, dank der tatkräftigen Mithilfe von Johann Mank und Brigitte Ziehrer, u.a. eine komplette computergestützte Inventarisierung vorgenommen, auf die aufgebaut werden kann“, blickt Grimmlinger zuversichtlich in die Zukunft.

Frauen führten erfolgreich Unternehmen

Zu diesen „anderen Bereichen“ zählt auch die kommende Sonderausstellung mit dem Titel „Frauenpower“, die am Samstag, 30. April, ab 16 Uhr, und am Sonntag, 1. Mai, von 10 bis 12 Uhr, im Heimatmuseum Gablitz bewundert werden kann und in deren Rahmen unbekannte und bekannte Frauen in Gablitz vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart im historischen Kontext vorgestellt werden.

Dabei ist Grimmlinger besonders wichtig aufzuzeigen, dass Frauen früher keineswegs nur für Kinder und Küche verantwortlich zeichneten: „Um 1900 waren über 50 Prozent der Frauen bei der Heirat berufstätig und sie leiteten selbstständig 15 von 40 Firmen. Und das, obwohl eine Ausbildung für Frauen damals nicht üblich war und sie oft in schlecht bezahlten Bereichen tätig waren. Diese Unabhängigkeit und diese Leistungen für unsere Gesellschaft abseits der Familien wird heute oft verkannt.“

Speziell auch Kinder möchte Renate Grimmlinger für das Gablitzer Heimatmuseum begeistern, so gibt es eine Kooperation mit der Volksschule, Spezialführungen für Schulklassen, viele spannende Rätsel auf der eigenen Homepage und Urkunden. „Wir versuchen mit Kindern auch haptisch zu arbeiten und sie mit historischen Gegenständen in Berührung zu bringen, um ihr Interesse für Gablitz und seine Geschichte zu wecken.“

