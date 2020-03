Rosa Takats ist gerade in Japan und macht gemeinsam mit Freundin Sarah Gerstbauer „Work and Travel“. „Mir geht es gut“, gibt sie Entwarnung zur Coronavirus-Situation. Derzeit ist die Gablitzerin mit dem Rucksack durch Japan unterwegs – und das Coronavirus ist natürlich ein großes Thema.

„Jeden Tag kommen in den Nachrichten nur Infos über das Virus, und fast überall sieht man Hinweisschilder, dass man aufs Händewaschen nicht vergessen soll“, berichtet die 18-Jährige. Und obwohl die Freundinnen zu Beginn ihres Trips verkühlt waren, habe es keine negativen Kommentare gegeben. Die Reiseroute haben die beiden aber ändern müssen, denn eigentlich wollten sie Taiwan besuchen. „Was aber viel zu riskant wäre, denn einerseits könnte man auch, wenn man nur leichte Symptome zeigt, zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden und andererseits werden ungeplant immer wieder Flüge gestrichen“, so Takats, die daher in Japan bleibt. Allerdings können auch hier Museen oder Aquarien nicht besucht werden, da diese wegen des Virus geschlossen sind. Auch Schule seien geschlossen und beispielsweise werden Veranstaltungen, wie Abschlussfeiern von Universitäten abgesagt.

Es hänge aber auch vom Gebiet ab, in dem man sich gerade aufhält. „In Okinawa, wo ich gerade bin, sieht man nur wenige Menschen mit Masken. In Osaka gibt es schon mehrere Coronavirus-Fälle, daher sieht man dort auch mehr Menschen, die diese Schutzmasken tragen“, sagt sie.

„Pro Person nur eine Maske“

Eine Schutzmaske trägt Takats, vor allem an Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten, wie zum Beispiel Flughäfen. „Diese schützen nicht gegen das Virus, können aber helfen, damit man andere Personen nicht ansteckt“, erklärt die Gablitzerin. Obwohl keine Panik in der Bevölkerung herrscht, sei es aber schon so, dass die Masken alle ausverkauft sind. „Wenn überhaupt noch welche irgendwo vorhanden sind, dann darf pro Person nur eine verkauft werden. Gratis Desinfektionsmittel gibt es außerdem überall“, berichtet Takats.