„Perfekte Zusammenarbeit mit unseren Rettungsorganisationen ist wesentlicher Garant für unsere hohe Lebensqualität, Gesundheit und Sicherheit in Gablitz und der Region“, sagt Bürgermeister Michael Cech. Das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz lieferte kurzfristig mehrere FFP2-Masken ins Gablitzer Gemeindeamt. Diese werden den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und der Kindergärten zur Verfügung gestellt. Die Versorgung der Schule erfolgt über die Bildungsdirektion.

„Besonders in dieser großen Herausforderung der Pandemie sind funktionierende Rettungsorganisationen und optimale Kommunikation besonders wichtig. Und das leben wir in Gablitz mit Rotem Kreuz und Samariterbund jeden Tag“, so Cech. Über die gute Zusammenarbeit freut sich auch Wolfgang Uhrmann, Leiter der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Purkersdorf-Gablitz: „Der Sicherheitsgedanke und die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen, ist was uns verbindet.“