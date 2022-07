Supermarkt-Angestellte holte sich selbst Ausgleich für Überstunden

Werbung

, „Ich wollte, dass meine Überstunden bezahlt werden. Weil er das aber nicht gemacht hat, hab‘ ich die Gutscheinkarten für mich aufgeladen. Ich wollte mich nicht bereichern, aber ich hab‘ Anspruch darauf“, erzählt eine 31-Jährige aus Sieghartskirchen. Wegen betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs musste sich die junge Frau nun vor Gericht verantworten.

Arbeitgeber wies alle Vorwürfe zurück

Anfangs sei bei ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterin eines Supermarktes in Gablitz alles in Ordnung gewesen, doch mit der Zeit habe arbeitsrechtlich einiges nicht mehr gepasst, wie die Angeklagte vor Gericht erklärt. So seien etwa Überstunden nicht bezahlt worden.

„Ich habe leere Gutscheinkarten mit 597 Euro aufgeladen“, zeigt sich die 31-Jährige geständig. Dass es sich laut ihrem ehemaligen Chef und der Staatsanwaltschaft aber um über 1.700 Euro handeln soll, bestritt sie jedoch vehement.

Ihr Arbeitgeber wies alle Vorwürfe, die die Angeklagte gegen ihn richtete, zurück: „Ich kann jeden Punkt widerlegen“, erklärte er.

Zugleich konnte er mit einem Video beweisen, dass die Frau auch eine weitere Gutscheinkarte auflud und in ihre eigene Tasche steckte. „So was tut man nicht“, meinte dazu die Richterin und wies darauf hin, dass sie schon länger zur Arbeiterkammer hätte gehen sollen, wenn sie sich ungerecht behandelt gefühlt hätte.

Die Angeklagte wird zu sechs Monaten Haftstrafe mit einer Probezeit von drei Jahren auf Bewährung verurteilt. An den Geschädigten muss sie rund 1.000 Euro bezahlen. Die Staatsanwaltschaft gab dazu keine Erklärung ab, die Angeklagte erbat Bedenkzeit, kündigte aber an, in Berufung zu gehen, da die Summe nicht stimme. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

