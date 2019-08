Die Gablitzer sind schon fleißig am Basteln, denn am 1. September findet das nächste Seifenkistenrennen statt. „Es hat sich etabliert, dass wir das Rennen immer am letzten Sonntag in den Ferien machen“, erklärt Wolfgang Weixler vom Verschönerungsverein, der die Veranstaltung organisiert.

Zum elften Mal laufen die Seifenkisten über die Hauptstraße. Ursprünglich war der Verein Wienerwaldkinder dafür verantwortlich. Seit es diesen nicht mehr gibt, sprang der Verschönerungsverein ein. „Wir wollen alte Gablitzer Traditionen einfach weiter pflegen“, sagt Weixler. Schauplatz ist also die Hauptstraße. Diese ist auch gesperrt von der Trafik bis hin zu der Apotheke. „Am Ende gibt es beim Ziel Erfrischungen“, so Weixler. Der Spaß für die Familien steht im Vordergrund. Deswegen ist das Reglement recht simpel. Die Seifenkisten dürfen keinen Antrieb haben, sondern nur Rollen, Lenkung und Bremsen. Einige Seifenkisten gibt es auch vor Ort zum Ausborgen.

„Die Eltern waren hier wie bei einem Fanclub mit dabei. Die Geschwister standen am Wegesrand und feuerten an.“ Wolgang Weixler

Für die Teilnehmer gibt es insgesamt sieben Kategorien. Ab sechs Jahren dürfen die jüngeren Teilnehmer alleine fahren. Darunter fahren sie mit einem Elternteil beim Rennen mit. Für alle, die selbst an einer Seifenkiste geschraubt haben, winkt zu dem ein Extrapreis.

Wolfgang Weixler freut sich jedes Mal darüber, wie viele Gedanken sich die Teilnehmer über ihre eigenen Werke machen. Es gebe Seifenkisten, die wie Formel 1-Autos, Feuerwehrautos oder Rettungswagen aussehen würden. Besonders in Erinnerung ist ihm auch die rasende Karotte. „Die Eltern waren hier wie bei einem Fanclub mit dabei. Die Geschwister standen am Wegesrand und feuerten an“, vermittelt Weixler die Stimmung vor Ort.

Es werden 800 bis 1.000 Starter an der Gablitzer Hauptstraße erwartet, die mit ihren Flitzern aus Holz um den Sieg kämpfen werden.