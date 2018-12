Mit einem reichhaltigen Angebot an Speisen und einem vielseitigen Programm punktete diesmal der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchenplatz.

Etliche Händler aus der Region boten den zahlreichen Besuchern hier eine ausgelesene Auswahl an warmen und kalten Köstlichkeiten samt Punsch und Glühwein an. Doch nicht nur die Kulinarik lockte die Gablitzer in der kalten Jahreszeit zur Kirche. Auch das vorweihnachtliche Programm konnte sich sehen lassen. So durften sich die Besucher unter anderem über einen Auftritt des Musikschulverbands unter musikalischer Begleitung durch den 1. Gablitzer Musikverein freuen.

Einen Höhepunkt stellte aber der Auftritt der traditionsreichen Krampustruppe D‘Wienerwoid Teifl‘n dar.

Dabei gaben sich die maskierten Gesellen sehr menschen- und vor allem kinderfreundlich. Trotz Rute mischten sich diese unter die Menge, ließen sich mit langem Fell aus nächster Nähe betrachten und warfen sich für Fotos in Pose. Ziel des friedfertigen Auftritts ist es, sowohl Erwachsenen als auch Kindern die Angst vor dem Krampus zu nehmen. „Wir wollen, dass die Rute nicht als Bestrafungs-, sondern als Schutzsymbol an Bedeutung gewinnt. So möchten wir Personen, die negative Erfahrung mit dem Krampus gemacht haben, wieder ein positiveres Bild vom Begleiter des Nikolaus vermitteln“, erzählt Ronny Schießl, Obmann des Vereins.

Die Truppe wurde im Jahr 2003 ins Leben gerufen. Ziel der Gründer war es, eine beliebte Tradition in der Gemeinde zu wahren.