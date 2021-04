Humpelnd, in einer dunklen Stoffhose und in einem Poloshirt erschien vergangenen Mittwoch ein 63-jähriger Pensionist vor dem Landesgericht St. Pölten. Er ist groß, sein Haar ist weiß und kurz geschnitten. Vergleichsweise entspannt setzte er sich im Schwurgerichtssaal vor den Richter.

Über 15 Jahre lang hatte der Gablitzer ein halbautomatisches Gewehr in seinem Keller stehen. „Mit einem Magazin“, wie er nach der Verhandlung der NÖN erzählte. Eine Waffenbesitzkarte hatte er für das Gewehr aber nicht. Im Zuge einer Hausdurchsuchung wegen eines anderen Delikts wurde die Waffe dann sichergestellt. „Ich bin schuldig, was soll ich machen“, sagte der Gablitzer und zuckte mit den Schultern, als der Richter ihn fragte, ob er nicht wüsste, dass er für den Besitz eines solchen Gewehrs entsprechende Nachweise brauche. Da der Angeklagte die Tat nicht abstritt, war der Prozess nach einer viertel Stunde beendet. Der 63-Jährige wurde aufgrund des langen Tatzeitraums zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro und zum Ersatz der Gerichtskosten verurteilt. Sein Gewehr wird ihm nicht mehr ausgehändigt. Das traf den Gablitzer neben der Geldstrafe sehr. „Mein Freund ist verstorben und ich habe das Gewehr einfach behalten. Ich hätte es gerne wieder zurück, einfach als Erinnerung“, so der Pensionist.